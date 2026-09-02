この半導体ニュースのまとめ

・永井運送が熊本半導体クラスターへの企業進出を支援する「NEX.PT」を始動

・TSMC熊本第二工場隣接地でオフィス、門前倉庫、定温倉庫などを提供

・物流、人材、施設整備を一体化し、進出から事業拡大までを支援

永井運送は9月1日、熊本半導体クラスターに進出する企業の事業立ち上げと成長を支援するプロジェクト「NEX.PT(ネックス.ピーティー)」を2026年7月1日より始動させたことを発表した。

TSMCが熊本県菊陽町で建設を進める第二工場に隣接する物流エリアを起点に、オフィス、門前倉庫、定温倉庫、輸送、人材支援、全国物流ネットワークなどを提供する。半導体関連企業が熊本へ進出する際に必要となる事業環境を一体で整え、事業の早期立ち上げを支援することを狙ったものとなる。

TSMC第二工場隣接地に物流機能を集約

NEX.PTでは、半導体関連企業に対して事業用地の提案・確保、オフィスや専用倉庫の整備・運営、輸送、保管、荷役、流通加工、人材支援までを一貫して提供する。

顧客の要望に応じ、クリーンルームや危険物倉庫などの特殊施設や専用設備の新設も検討する。既存の施設を提供するだけでなく、進出企業の製品や物流条件に合わせて必要な設備と運用体制を設計する方針だ。

TSMC第二工場に隣接するオフィスビルは5階建てで、1フロア約77坪。フロアの分割利用にも対応し、駐車場も備える。進出企業は工場に近い場所へ営業、技術支援、物流管理などの拠点を設けることができる。

門前倉庫と定温倉庫も工場に隣接しており、半導体材料や部品、製造装置関連品などの保管・供給拠点としての利用を想定する。定温倉庫は温度管理と24時間対応に加え、緊急出荷やスポット配送、国際物流との連携にも対応する。

物流に加えて人材や地域との接点も提供

熊本では半導体関連企業の進出が相次ぐ一方、各社が個別に用地、オフィス、倉庫、人材、物流網を確保すると、事業開始までに時間を要する可能性がある。

NEX.PTでは、永井運送が熊本で培ってきた地域情報と、行政や支援機関などとのネットワークも活用する形で、進出企業と地域の関係者をつなぎ、事業拠点の整備や人材確保など、物流以外の課題にも対応する形で事業の立ち上げを支援するという。

なお、永井運送はNEX.PTのコンセプトを「半導体クラスターの最前線で、企業の挑戦を支える産業インフラをつくる」とし、輸送・保管にとどまらず、半導体関連企業が熊本・九州で継続的に事業を展開するための産業インフラと位置付け、NEX.PTを通じて、輸送・倉庫・人材・地域ネットワークを組み合わせ、進出から成長までを支えることを目指し、熊本半導体クラスターのサプライチェーン形成を物流面から支援していきたいとしている。