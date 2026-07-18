Neowinは、「How to set custom folder icons in Windows 11 File Explorer - Neowin」において、Windows 11のフォルダーに任意のアイコンを設定する手順を解説した。

Windowsは従来よりフォルダーアイコンのカスタマイズをサポートしている。ユーザーはアイコンを変更することでフォルダーの識別を容易にすることができ、自分専用のWindows環境を手にできる。

フォルダーアイコンの変更はWindows 11の標準機能で行える。今回Neowinは、エクスプローラーを使用してフォルダーに任意のアイコンを設定する簡単な手順を解説している。

Windows 11ではフォルダーに任意のアイコンを設定できる

エクスプローラーでアイコンをカスタマイズ

Windows 11のエクスプローラーを使用したフォルダーアイコンのカスタマイズ手順は次のとおり。

フォルダーに設定したい画像(拡張子は.ico)を準備する エクスプローラーで、アイコンを変更したいフォルダーを右クリックする 「プロパティ」をクリックする 「カスタマイズ」タブをクリックする 「アイコンの変更...」ボタンをクリックする 「参照...」ボタンをクリックする 最初に用意した画像を選択する 「開く」ボタンをクリックする 「OK」ボタンをクリックする 「適用」ボタンをクリックする 「OK」ボタンをクリックする

元に戻したい場合は、前述の「アイコンの変更...」ボタンのクリックに続けて、左下の「既定値に戻す」ボタンをクリック→「適用」ボタンをクリック→「OK」ボタンをクリックで復元できる。

ペイントアプリでアイコンファイルを作成する

アイコン(.ico)ファイルを作成できるWindowsの標準機能は用意されていないため、通常は専用ツールなどを使用して作成または変換する必要がある。

ただし、簡易的な方法として、ペイントアプリで作成したBMP形式の画像をアイコンとして使用することもできる。この方法には表示サイズや透過などの制限があるが、手軽にフォルダーアイコンを変更したい場合には選択肢となる。

ペイントアプリを使用したアイコンファイルの作成手順は次のとおり。

ペイントアプリで任意の画像を作成または開く キャンバスのサイズを48x48ピクセルに縮小する メニューの「ファイル」→「名前をつけて保存」→「BMP画像」をクリック ファイルの種類を「24ビットビットマップ」にする 任意のファイル名を設定し、拡張子を「.ico」に変更する 「保存」ボタンをクリックする

この方法で作成したアイコンは中サイズまでの表示に限られる。また、長方形の画像を使用した場合は、アスペクト比を無視して正方形に変換される。

より大きなサイズや透過に対応した高品質なアイコンを作成したい場合は、専用ツールの使用が推奨される。

アイコンを再変更できない場合の対処法

エクスプローラーを使用したこの設定手法は、再起動するまで再変更に失敗する可能性がある。これはエクスプローラーの不具合とみられるが、直ちに変更したい場合はアイコンのファイル名を変更することで回避できる。