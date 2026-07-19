Neowinは、「Users baffled by odd official Microsoft design that remixes Windows 11 with 10 - Neowin」において、Windows 10の設定アプリの「詳細情報」画面に、Windows 11を彷彿とさせる新たなデザインが導入されたと伝えた。

この変更は約2年前にWindows Insider Programで確認されていたもので、サポート終了後のWindows 10に導入されたとして、一部ユーザーの間で困惑が広がっているという。

Windows 10の設定アプリ 出典：Microsoft

2年前にテストされた変更が今になって導入か

Windows 10は2025年10月にサポートを終了して以来、拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)によるアップデートが続けられている。ESUはセキュリティ更新プログラムの提供に留まり、原則として新機能および機能の改善を提供する予定はないとされる(参考：「Windows 10 拡張セキュリティ更新プログラム | Microsoft Windows」)。

しかしながら最近、一部ユーザーの環境で設定アプリの変更が確認された。Redditに投稿された画像からは詳細情報ページが刷新され、Windows 11の表示に近いインタフェースに切り替わったことがわかる。

Androbots氏がRedditに投稿した設定アプリの詳細情報ページ

投稿者は「何とかして元に戻してみます」と述べ、従来の表示への復元を試みている。この復元作業ではNeowinの過去の記事を参考にVivetoolを使用した無効化が試みられているが、この作業では戻せなかったという。

Neowinの記事は2024年に公開されたもので、Windows Insider ProgramのWindows 10ビルドに今回と同様の変更が導入されたことを伝えている。それから約2年が経過した現在、一部のWindows 10環境でこの変更が確認されたことになる。

サポート終了後になぜUIを変更？

Neowinは、この変更が今後再修正される可能性は低いとの見方を示している。サポートを終了したWindows 10に多くの開発リソースが割かれるとは考えにくく、今回なぜUIの変更が導入されたのか、その理由は明らかになっていない。

一部ユーザーからは、Windows 11向けのUIコードなどがWindows 10にも反映された可能性を指摘する声も上がっている。ただし、Microsoftから変更の経緯について明確な説明はなく、現時点では推測の域を出ない。