UiPathは6月18日、AIコーディングエージェント向けのUiPath開発基盤「UiPath for Coding Agents」、業務プロセスをケース単位で管理するオーケストレーション機能「Maestro Case」、オンプレミスプラットフォーム「UiPath、Automation Suite」におけるエージェンティックAI機能の提供を開始した。

UiPath for Coding Agents

UiPath for Coding Agentsは、Claude CodeやOpenAI CodexなどのAIコーディングエージェントから、UiPathの自動化基盤を利用できる。AIが生成した自動化を、検証・テスト・デプロイ・運用まで含めて管理する。

プロダクトマーケティング部 部長 夏目健氏は、UiPath for Coding Agentsについて「サードパーティーのAIコーディングエージェントがUiPathのベストプラクティスに沿って開発し、安心して使えるようにするために検証、監視・監査の機能を提供する」と説明した。

UiPath プロダクトマーケティング部 部長 夏目健氏

,Claude CodeとUiPath Studioを連携した開発画面

AIコーディングエージェントは主にワークフローやコードの生成を担うが、UiPath for Coding Agentsは、生成した成果物の検証、テスト、デプロイ、実行、運用までを支援する。

つまり、UiPath for Coding AgentsはAIコーディングエージェントが生成した成果物を、企業で利用可能な自動化システムとして管理・運用するための仕組みといえる。

「UiPath for Coding Agents」の概要

Maestro CaseとMaestro Flow

「Maestro Case」はAIエージェントや人、RPAを連携させるオーケストレーション基盤「UiPath Maestro」のコンポーネント。複雑で例外対応の多い業務プロセスをケース管理によりオーケストレートする。

同製品は、ケースの進捗、状態、判断履歴を一元管理し、ライフサイクル全体を可視化する。また、SLA管理、エスカレーション、監査証跡といったガバナンスのための機能を標準搭載しており、業務統制を強化できる。

夏目氏は、開発者とAIエージェントのための新しいオーケストレーション環境「Maestro Flow」を紹介した。同製品のPublic Previewは近日公開予定だ。

同製品は、開発者やコーディングエージェントが自動化を迅速に設計・構築し、エンタープライズ環境で安全かつ確実に運用するためのオーケストレーション環境。コーディングエージェントを活用した自動化開発を支援する。

具体的には、ビジュアル設計とコード開発の両方に対応し、コーディングエージェントとの連携を可能にする。また、設計・テスト・デプロイ・運用・監視・最適化を単一環境で実現する。

「UiPath Maestro」では、既存の「Maestro BPMN」と両製品により、エージェント、ロボット、人を組み合わせたエンド・ツー・エンドのビジネスプロセスをオーケストレーションする。

オンプレミスでもエージェンティックAI導入を可能に

Automation Suiteにおいて、オンプレミス環境でエージェンティックAIを導入可能になった。デプロイメントモデルは2つ用意されている。

Automation Suite with Cloud Modelsはクラウドサブスクリプションを利用したモデル。 OpenAI GPT、Claude、Google Geminiといったクラウドモデルを既に利用している一方、オーケストレーションはセルフホスト型で運用する用途に適している。

一方、Automation Suite with Self-Hosted Modelsはオープンソース・モデルを自社のデータセンター内で完結して実行できるため、自社でモデルを運用・管理できるユーザーに適している。同モデルでは、UiPath Maestro、Agent Builder in UiPath Studio、context grounding、GenAI Activitiesといった同社のエージェンティックAI機能を提供する。