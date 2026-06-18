ENEOSリニューアブル・エナジーは6月18日、日本精工と、九州エリアの大型蓄電池併設型太陽光発電所を活用したバーチャルPPAを締結したと発表した。ENEOSリニューアブル・エナジーは、同社が所有する太陽光発電所で発電した電力量相当の環境価値を、日本精工に対し約15年間にわたって提供する。

太陽光発電所の全景

九州の大型蓄電池併設型太陽光発電を活用

バーチャルPPAは、企業と発電事業者が電力そのものを取引せず、再生可能エネルギーの環境価値(非化石証書など)のみを取引する契約のこと。今回の契約では、電力需要家である日本精工が、発電事業者であるENEOSリニューアブル・エナジーから環境価値(非FIT非化石証書)を直接購入する。

ENEOSリニューアブル・エナジーは、九州エリアに所有する設備容量約5万4000kWの太陽光発電所に、約13万kWhの蓄電池を設置。発電した電力量相当となる年間約6500万kWhの環境価値を、日本精工に約15年間にわたり提供する。これにより、日本精工の年間CO 2 排出量は約2万7000t-CO 2 削減される見込みだという。

蓄電池設備の全景

対象となる発電所は、鹿児島県さつま町の「JREさつま太陽光発電所」。運転開始は2023年1月で、設備容量は約5万4000kW、蓄電池容量は約13万kWh、年間発電量は約6500万kWhとされる。

日本精工は、FY2035にScope1・2におけるカーボンニュートラル達成を目標に掲げ、気候変動への対応を重要な経営課題のひとつに位置づけている。省エネルギーの徹底や技術革新、再生可能エネルギーの活用を進めることで、事業活動におけるCO 2 排出量の削減に取り組んでいるとする。

ENEOSリニューアブル・エナジーは、太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電所の開発・運転を手がけている。今後も発電事業やPPA、蓄電池活用ソリューションの提供を通じ、再生可能エネルギーの普及、企業のCO 2 排出量削減に対する課題解決、脱炭素社会の実現と地域の発展に貢献するとしている。

バーチャルPPA スキーム図

編集部メモ

今回のENEOSリニューアブル・エナジーと日本精工による取り組みでは、九州の大型蓄電池併設型太陽光発電所が活用される。ENEOSリニューアブル・エナジーは2024年6月に、三菱総合研究所と共同で、予測情報などをもとに蓄電池の放充電に係る最適運用計画や、卸電力市場への最適入札計画を策定する「蓄電池運転計画策定システム」を開発したと発表。今回のサービス提供でも、同技術が活用されるとみられる。