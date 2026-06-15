ENEOSは6月15日、日本郵船、ヤンマーパワーソリューションとともに、日本郵船グループが天王洲アイルを拠点に運営するレストランシップ「LADY CRYSTAL(レディ クリスタル)」の後継船として2027年に就航予定の新造レストランシップに、水素燃料電池システムを採用すると発表した。同船への水素供給については、ENEOSが東京都内を中心とした水素ステーションで水素を製造し、水素貯蔵モジュールへ充填する。

本取り組みの概要

新造船の建造にあたり、日本郵船とヤンマーパワーソリューションは、トヨタ自動車の水素貯蔵モジュールを用いた水素燃料電池システムを採用し、ヤンマーパワーソリューションが船への搭載に適するよう統合設計を施すという。

システムが使用する水素は、ENEOSが東京都内を中心とした水素ステーションで製造し、水素貯蔵モジュールへ充填する。ENEOSは全国で多数の水素ステーションを展開・運営してきた実績を活かし、水素の安全・安定供給に努めるとしている。

水素燃料電池システムは、水素を燃料として発電するためGHGや窒素酸化物(NOx)を排出せず、環境負荷低減への貢献が期待されるという。なお新造船は、全長が約48.0m、全幅が約9.5m、喫水が約2.1m、総トン数が約480トン。

ENEOSは日本郵船、ヤンマーパワーソリューションとともに、本取り組みを通じて船舶分野における水素利活用の社会実装を進めるとともに、海運業界の脱炭素化に貢献していくとしている。

編集部メモ

レストランシップ「LADY CRYSTAL」は、東京港を周遊する船内でフランス料理やドリンクを楽しめるクルージングシップ。その後継ととなるレストランシップの建造は前畑造船が担当し、一般的なディールエンジンおよびバッテリーに加え水素燃料も活用することで、“ハイブリッド型電気推進船”としてネットゼロエミッションを目指すという。