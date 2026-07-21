ENEOSは7月17日、ドイツのGerman eFuel One(GEF1)と、合成燃料分野で戦略的協業を開始したと発表した。合成燃料の日本導入支援と、低炭素燃料の国際的なバリューチェーン構築を目的とするもので、ENEOSにとっては日本への合成燃料初輸入案件、GEF1およびeFuelにとっては欧州域外への初の輸出案件となる。

調印式の様子

今回の協業は、ENEOSとeFuelのこれまでの関係を土台に、GEF1のプロジェクト体制の下で産業・商業分野における連携を一段と強化するもの。eFuelはGEF1の株主かつ戦略的パートナーで、GEF1はドイツで大規模なe-ガソリン生産設備の開発を進めている。協業の一環として、ENEOSとeFuelは、今後のe-ガソリン供給に関する売買契約(SPA)を締結したという。

合成燃料は、再生可能電力を用いて製造したグリーン水素や回収したCO 2 、またはバイオマスのガス化で得られる合成ガスなどを原料に製造される。厳格な持続可能性基準や規制要件に適合して製造された場合、既存のインフラやエンジン、流通システムとの互換性を維持しながら、ライフサイクル全体でのCO 2 排出量を大幅に削減できる可能性があるとされる。

ENEOSは、グループのカーボンニュートラル基本計画で合成燃料を重要な脱炭素施策のひとつに位置付けている。GEF1からの輸入を通じ、合成燃料の導入・流通・利用に関する実践的な知見を早期に蓄積し、需要や規制の変化に対応しながら将来の供給拡大に向けた体制の整備を進められる。輸送・モビリティ分野の顧客に低炭素燃料の選択肢を提供することで、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを強化するとしている。

一方、GEF1はこの協業でアジア初のオフテイクパートナーを確保し、今後の国際供給契約に向けた重要な先行事例となる。合成燃料は、ドイツ初の大規模e-ガソリン製造施設で、グリーン水素と回収したCO 2 を組み合わせて製造される。同プロジェクトではCAC ENGINEERINGが開発したMethaFuel技術を中核に採用し、高品質な合成炭化水素を効率的かつ大規模に製造するとしている。

合成燃料は、電動化が難しい分野を中心に、ネットCO 2 排出量の少ない実用的な解決策として注目を集めている。欧州では再生可能エネルギー指令(RED III)の導入により、先進バイオ燃料や非バイオ由来再生可能燃料(RFNBO)の重要性が増しており、GEF1の製造コンセプトはこうした基準や規制要件を満たすよう設計されているという。両社は欧州の生産能力を日本の需要と連動させ、グローバルな合成燃料市場の発展に貢献するとしている。