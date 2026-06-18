日本製鉄は6月17日、同社のチタンが、登別温泉が管理する登別温泉源泉取水口の礫止めメッシュに採用されたと発表した。源泉とともに湧き上がる砂利や砂などをせき止め、水中ポンプや配管の詰まり、摩耗、破損を防ぐストレーナーとして使われるという。

チタン製ストレーナー

温泉業界が抱える課題

温泉の取水口には、源泉と一緒に湧き上がる礫(砂利)や砂などをせき止めるため、ストレーナーが設置されている。強酸性や硫黄成分を含む過酷な温泉環境では、従来、竹製ストレーナーが採用されてきた。竹製は腐食せず、砂利やごみをろ過できる合理的な仕組みだとしている。

一方で、竹製ストレーナーは伝統技術を持つ職人の減少や、手仕事による生産数の制約、一定の納期が必要になる点が課題となっている。また、水圧や礫の衝突による寿命に加え、近年の環境変化に伴う増水災害や土砂流入による破損など、メンテナンス面の問題も顕在化しているという。

こうした課題の解決に向け、日本製鉄はチタン製ストレーナーを試作、提案した。チタンは錆びに強く、軽量で加工性に優れる素材で、金属イオンの溶出が少ないことから、温泉周辺の環境や温泉水への悪影響も少ないとしている。

チタンの採用事例

同社のチタンは別府温泉でも採用されており、今後は登別温泉での事例を横展開することで、温泉業界が抱える課題の解決や、観光客への安定したサービス提供に貢献していく考え。

加工パートナーとの協働により、さまざまな施設向けにチタンの提案を進めるとしている。なお、今回のストレーナー製作は富安(東京都墨田区)がパートナーを務めた。