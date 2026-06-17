ソフトバンクロボティクスは、調理ロボットのラインナップを拡充し、新たに大容量自動調理ロボット「BOTINKIT Omni」の販売を開始したと6月17日に発表。同日から東京ビッグサイトで開催されている展示会「健康経営EXPO 2026」で展示する。

BOTINKIT Omni

飲食業界では、慢性的な人手不足や人件費の高騰を背景に、限られた人員で安定した食事提供を行うことが求められている。外食産業だけでなく、社員食堂やホテル、セントラルキッチンなどでも、調理品質の均一化やオペレーション効率化、大容量調理への対応が課題とされる。

今回販売開始したBOTINKIT Omni(ボッティンキットオムニ)は、シェフの鍋さばきや火加減、味付けをプログラムで再現する自動調理ロボット。給食施設や社員食堂といった大容量調理のニーズが高い現場での活用を想定している。13種類の調味料を自動投入できるほか、独自の3D立体調理と高精度な温度制御により、中華、和食、洋食、エスニックなど幅広いメニューに対応するという。

最大30人分を短時間で調理でき、調理後はワンタッチで鍋が傾いて盛り付けをサポート。社員食堂や給食施設などにおける省人化と調理品質の安定化に寄与する。日本食品安全認証のほか、FDAやNSF、UL、FCCといった米国認証も取得済み。

健康経営EXPO 2026ではBOTINKIT Omniのほかにも、蒸式調理ロボット「STEAMA」、炎式調理ロボット「FLAMA」を展示。会期は6月17日から19日までで、会場は東京ビッグサイト。ソフトバンクロボティクスのブースは東3ホール E-20-29。