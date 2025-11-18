ソフトバンクロボティクスとアール・エス・シー(RSC)は、AI警備ソリューションの共同推進における資本業務提携契約を締結したと11月14日に発表。ソフトバンクロボティクスのAI・ロボット技術と、RSCの“ホスピタリティを持った警備力”を組み合わせた次世代警備ソリューションを展開していく。

ソフトバンクロボティクスはRSCの普通株式18万株(持株比率5.89％)を取得し、第三位株主となる。

業務提携のひとつとして、RSCが受注提案する新たな施設や、契約中の既存ビル・施設に、異常行動や不審者をリアルタイムに検知するソフトバンクロボティクスの「SBX AI警備」や、清掃ロボットを本格導入。

これまで人手に依存していた警備・清掃業務を自動化し、業務効率とサービス品質の向上を図る。これには、国内の人手不足問題の抜本的な解決と、社会インフラの安全性向上をめざす狙いがある。また、RSCは「安全性・効率性・省人化」を同時に実現する提案力も強化する。

この業務提携では今後、共同出資会社を設立し、監視カメラ映像を「SBX警備AI」で解析するAI遠隔警備ソリューションの提供も計画。少人数でのインシデント予兆の早期発見を可能にし、従来の常駐型警備では対応が難しい領域もカバーできる体制を整える。

さらに、警備サービスの共創のための専門部署をRSC内に設立。ソフトバンクロボティクスの技術やデータを活用した実証実験を繰り返し、新たなビジネスモデルの構築と業界のデファクトスタンダードの確立をめざす。