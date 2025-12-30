ソフトバンクロボティクスは、国内最大級をうたう高密度自動倉庫システム「AutoStore」をはじめとする物流自動化ソリューションを、ソフトバンクグループ内のSBフレームワークス 川崎事業所に提供。2026年1月以降に稼働を開始する。

「SoftBank Robotics Logistics Innovation Lab」(千葉・市川市)に導入されたAutoStore (2022年編集部撮影)

SBフレームワークスは、SB C&Sの物流センター運営を担うソフトバンクグループの企業。今回、保管能力を高めて設計・構築の柔軟性も強化したというAutoStoreのほかに、商品を傷つけずにピッキングできるロボットや、無人搬送車システムの国際規格に準拠した自動フォークリフトなどを、SBフレームワークスの川崎事業所(ESR東扇島ディストリビューションセンター内)に提供する。

ソフトバンクロボティクスは「物流倉庫の自動化は、作業効率と精度を高め、ヒューマンエラーによるミスや事故を減らすことで品質向上を実現する」としており、今後も引き続き技術面での支援を行っていくとのこと。

SBフレームワークス 川崎事業所に導入するソリューション(一部)は以下の通り。

AutoStore(オートストア)

保管能力を従来の設備の最大4倍に高め、既存設備に合わせて柔軟に設計・構築できるという高密度自動倉庫システム。

今回の導入では、ロボット160台、ビン6万5,000個、ワークステーション(ポート)28台を導入し、高スループットを追求。自由度の高いレイアウト設計により、防火区画をまたいだ設置を実現したほか、最新モデルのワークステーション「FusionPort」(フュージョンポート)の採用により、高い生産性を追求している。

なお、同システムは世界63か国近くに展開されており、物流センターや製造業を含むさまざまな業界で利用されている。

Berkshire Grey(バークシャーグレイ)

さまざまな形状・材質の取り扱いに対応し、商品を傷つけることなくピッキングを行えるというロボット。ロボットアームによるピッキングのほか、商品入荷時にAutoStoreの保管容器に移し替える作業の自動化も推進する。

BALYO(バリヨ)

無人搬送車システムの国際的な安全規格ISO3691-4に準拠した自動フォークリフト。高い安全性とパフォーマンス力を特長としており、高スループットでの搬送やパレット段積みが行える「LOWY」(ローウィー)と、最大揚高17mで狭い通路にも対応する3way高層タイプ「VEENY」(ビーニー)の稼働を予定している。なお、後者はこれが日本初導入とのこと。