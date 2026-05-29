北海道電力は5月29日、北海道電力ネットワークとともに、卓越した専門知識やスキル、経験などを有する高度専門人材を市場価値に基づいて雇用・処遇する新職種「エグゼクティブ・スペシャリスト」を6月1日より導入すると発表した。企業価値のさらなる向上が狙い。

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ほくでんグループの取り組み

両社は、2024年3月に策定した「ほくでんグループ経営ビジョン2035」において、「北海道の発展に向けたGX実現への挑戦」「新たな価値創造に向けた挑戦」「持続的な成長に向けた経営基盤の強化」を経営テーマに位置付け、ほくでんグループの事業成長と北海道の発展の両立に向けた挑戦や事業変革に取り組んでいるという。

今回の新職種は、これらの取り組みをさらに加速させていくため、高度な専門性を有する人材を市場価値に応じた報酬水準などで雇用・処遇する新たな枠組みとして導入される。 社内のさまざまな業務領域において、高度専門人材の活躍を通じた成果創出に加え、高度専門人材・社内人材それぞれの強みや知見などを活かした相乗効果の創出を図り、企業価値のさらなる向上につなげるとしている。

「エグゼクティブ・スペシャリスト」の概要

新職種「エグゼクティブ・スペシャリスト」の概要は以下のとおり。