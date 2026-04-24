マウスコンピューターは4月24日、ゲーミングパソコンブランド “G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、AMD Ryzen 9 9950X3D2 プロセッサを搭載したデスクトップパソコン「G TUNE FZ-A9G90」を販売開始した。

AMD Ryzen 9 9950X3D2 プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5090、64GB メモリ、2TB M.2 SSD を搭載した「G TUNE FZ-A9G90」は139万9,800 円（税込）より。公式サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて販売される。

「G TUNE FZ-A9G90」のイメージ

AMD Ryzen 9000 シリーズ プロセッサの特徴

AMD Ryzen 9000 シリーズ プロセッサは、高負荷な処理を日常的に行うクリエーターや開発者のために設計された、フラッグシップ・デスクトッププロセッサ。

第2世代 AMD 3D V-Cache™をデュアル構成で搭載することで、複雑なタイムライン編集や大規模データセット処理においてレイテンシを低減し、優れた応答性を実現する。

AMD 3D V-Cache™の恩恵はゲームプレイでも発揮される。高フレームレートかつ安定した動作により、スムーズで没入感のあるゲーミング体験を提供する。

高いパフォーマンスを実現する筐体の仕組みとは

G TUNE FZシリーズの筐体は、フロントからのエアフローにも考慮したスリットデザインに、最大で7基の空冷ファンと2基の大型360mm 水冷ラジエーターを搭載可能な設計を採用。

快適なゲーミング体験に必要なハイパフォーマンス CPUや、グラフィックスカードの安定動作に不可欠な優れた冷却性能を実現する。また、電源ユニットは専用シュラウド内に配置することで、ケース内の主要なパーツと熱源を分離し、独立したエアフローで冷却する構造となっている。

大型グラフィックスカードの自重による歪み、経年によるズレ、脱落を防止するサポートバーも搭載。さらに、滑りを防止するラバーを装着した大型スタンドにより、本体底面のクリアランスを確保し、確実な設置とスムーズなエアフローをサポートする。