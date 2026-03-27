マウスコンピューターは3月26日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、アイティメディアが運営するPC総合情報メディア「ITmedia PC USER」とコラボレーションした、ノートPCの特別モデル「G TUNE P5-I7G60RD-C」、「G TUNE P5-I7G70RD-C」を各100台限定で販売すると発表した。

ITmedia PC USERとコラボレーションしたゲーミングノートPC

「G TUNE P5-I7G60RD-C」は、インテル Core i7-13620H プロセッサー、32GB メモリ、1TB M.2 NVMe SSD、GeForce RTX 5060 Laptop GPU を搭載して26万9,800円（税込）より。

「G TUNE P5-I7G70RDC」は、インテル Core i7-13620H プロセッサー、32GB メモリ、1TB M.2 NVMe SSD、GeForce RTX 5070 Laptop GPU を搭載して、29万9,800 円（税込）より。

ITmedia PC USER、ITちゃんとコラボ、企業カラーのレッドを選択

また、PC USERとのコラボレーションモデルとして、同社の企業カラーであるレッドカラーのゲーミングノートパソコン「G TUNE P5」シリーズをカスタマイズした特別モデル。

イラストレーターの refeia（レフェイア）氏が、ITmediaの記事から生まれたキャラクター「ITちゃん」をGTUNE の世界観で描き下ろした、オリジナル壁紙としてプリインストール。

PC USERの企業カラーであるレッドをチョイス

PC USER 編集部おすすめの仕様

同製品は、PC USER編集部が推奨するGeForce RTX 5060 Laptop GPU 搭載モデルと、より高いグラフィック性能を備えた GeForce RTX 5070 Laptop GPU搭載モデル、2モデルを用意。

最新のゲームタイトル、高フレームレートが求められるeスポーツタイトルや、配信・録画を同時に行う場面でも、安定したパフォーマンスを発揮する。

メモリは32GBを標準搭載、ゲームプレイ中のロード時間短縮や、バックグラウンドでのボイスチャット、配信ソフト、ブラウザの同時使用など、マルチタスク環境においても快適な動作を実現する。