マウスコンピューターは4月27日、、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、USB Type-C（Alt Mode・PD95W）対応の31.5型・WQHD液晶ディスプレイ「iiyama「ProLite XUB3297QSNP-B1J」を販売開始した。

WQHD（2560×1440）対応のIPS方式高性能パネルを採用

同製品は、31.5型・WQHD（2560×1440）対応のIPS方式パネルを採用。標準で、1000:1の高コントラストおよび輝度350cd/m2に対応しており、アドバンストコントラスト機能を搭載している。リフレッシュレートは最大100Hz。

加えて、ブルーライト軽減機能、デジタルスムージング機能も備えている。

USB Type-C（Alt Mode・PD95W）による1本接続に対応

コネクタは、USB Type-C（Alt Mode・PD95W）、HDMI、DisplayPortをそれぞれ1個を装備しており、USB Type-C1本での接続が可能。

RJ45 （1000BASE-T）も搭載しており、業務利用に適しているほか、昇降・スイーベル対応スタンドを搭載している。