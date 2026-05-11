インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月11日、エクシオグループ（エクシオG）と、AI時代に対応したエッジデータセンターの共同開発および提供・販売などで業務連携すると発表した。あわせてエクシオGは、IIJのモジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」を取り扱う「エクシオエッジデータセンターソリューション」の提供を同日より開始した。

実証・ショーケース 現場写真

同ソリューションは、AI活用需要の急増と、低遅延かつ高セキュリティなデータ処理を求める企業現場のニーズに対応するもの。エッジデータセンターの構築をワンストップで提案するとしている。ラインアップは「モジュール型」と「コンテナ型」の2メニューを用意しており、設置場所や用途に応じて選択できる。

エクシオGは、同ソリューションの「モジュール型」メニューとして、IIJのDX edge Cool Cubeを採用した。同製品は、高発熱のGPUサーバに対応し、ラック・電源・冷却を一体化することで、短納期かつ低コストでの導入を実現するモジュール型エッジデータセンター。機密性の高いデータをクラウドに出せない現場でのオンプレミスAI基盤としての利用を想定している。

両社はさらに、DX edge Cool CubeとエクシオGが調達するリファービッシュGPUサーバを組み合わせ、経済性に配慮したパッケージ型データセンターソリューションの開発も進める。あわせて両社は、DX edge Cool Cubeの導入・運用に関する知見の蓄積、顧客提案力の強化、ユースケース開発も共同で進めるという。

DX edge Cool Cube

また両社は、エクシオGの岩槻研修所（埼玉県さいたま市）に、AI基盤の構築・運用検証が可能な実証・ショーケース環境を構築し、共同でAI基盤の運用実証を開始する。IIJがDX edge Cool Cubeの設計・開発やAI基盤構築・運用に関する知見を提供し、エクシオGの設備構築・運用ノウハウと組み合わせることで、AI時代に対応した柔軟かつ高効率なエッジデータセンターの実装モデル確立を目指すとしている。