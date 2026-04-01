インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月26日、ソニーセミコンダクタソリューションズとともに、スマート農業向けの合弁会社「センシフィア」を設立したと発表した。土壌水分センサーおよび灌水（かんすい）ナビゲーションサービスの提供を通じ、農業現場の作業品質向上と効率化を図り、持続可能な農業の実現を目指す。事業開始日は4月1日。

センシフィア ロゴ

センシフィアは、IIJの通信技術およびスマート農業の知見と、ソニーセミコンダクタソリューションズのセンサー開発などにおける技術力を組み合わせ、農業現場の作業品質向上と効率化を支援する製品・サービスを開発・提供するとしている。人手不足や高齢化などの課題に対処し、気候変動に対応できる持続可能な農業の実現を目指すという。

事業開始後の最初の取り組みとして、施設栽培農家や露地栽培農家向けの土壌水分センサーの開発を進め、2026年7月のベータ版公開を目指す。同センサーは、設置後に土壌状態の変化により生じ得る土壌空隙の影響が課題とされてきた従来技術に対し、長期間にわたる安定した水分計測を実現するという。別途提供予定の灌水ナビゲーションサービスと併せ、経験則や慣行などに依らない効果的な灌水を可能にし、農産物の収量増と品質向上につなげるとしている。

新会社の概要は、資本金等の総額が559百万円、出資比率はIIJが85％、ソニーセミコンダクタソリューションズが11％、他が4％。所在地は東京都新宿区。代表取締役社長 CEOには、齋藤透氏（IIJ）が就く。