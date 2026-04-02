インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月2日、通信モジュール内にソフトウェアとしてSIM機能を組み込む「SoftSIM」において、携帯電話網を切り替えて通信できるマルチキャリア対応を開始すると発表した。

主回線としてドコモ網を利用しつつ、障害時や電波状況が不安定な場所ではバックアップ回線へ切り替えられることが特徴。同社はSoftSIMを活用したIoT製品の可用性向上や利用可能エリアの拡大を図るとしている。

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SoftSIMは、IIJがフルMVNOサービスを活かしたIoTデバイス向けソリューションとして、2019年より提供しているもの。物理SIMが不要なため、SIMカードやソケットなどの部品コストを削減できるほか、IoTモジュールの小型化、製品の故障率低減、温度や振動への耐性向上、防水性向上、SIMカードの盗難防止といった利点があるという。

近年は、機器の小型化や省電力化、故障率低減を目的にSoftSIMを選択する顧客が増えているとしている。

新たに始めるマルチキャリア対応では、通信モジュール内に複数の通信事業者のプロファイルを保持し、必要に応じて通信プロファイルを切り替えられる。IoTデバイス側で所定のコマンドを実行することで回線を切り替えられ、例えばIoTゲートウェイなどの端末に通信断を検知する仕組みを組み込むことで、人手を介さずバックアップ回線へ切り替えて通信を継続できるという。

また、メイン回線の電波が不安定な環境でも別キャリアの回線に切り替えてデータ通信が可能となり、IoT機器の設置場所や電波のカバーエリアの制約を抑えられるとしている。

参考価格は、SoftSIM完全従量制プラン1契約あたり初期費用3,000円。メイン回線、バックアップ回線の月額基本料は各200円、従量課金は15円／MBで、いずれも税別。初期費用に通信モジュールの費用は含まれない。

なお、IIJは4月8日から10日まで東京ビッグサイトで開催される「JAPAN IT Week 組込み・エッジ・IoT開発EXPO」に出展し、SoftSIMのマルチキャリア対応をはじめ、IoTやモノづくり向けのモバイルサービス、組み込み用SIMの取り組みなどを紹介する予定だ。イベントの詳細は、IIJイベント・セミナー紹介ページから確認できる。