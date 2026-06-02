NTT DXパートナーは6月1日、百十四銀行と連携し、百十四銀行の取引先企業（主に中・四国地域の中堅・中小企業）を対象とした「114脱炭素コンサルティングサービス（以下、本サービス）」の共同提供を開始すると発表した。

サービスの概要

同サービスは、温室効果ガス（以下、GHG）排出量の算定・可視化から削減目標の設定、省エネ・再エネ導入等の削減施策の実行、サステナビリティ情報開示まで、ワンストップで支援するもの。

具体的には、「知る→計る→減らす」というカーボンマネジメントのサイクルに基づき、2つのプランで地域企業の脱炭素化を段階的・継続的に支援する。

「まるごと見直しプラン」は専門家による現地視察を含む、エネルギー・GHG削減の包括的提案し、約2カ月で報告書を作成し、報告会で開示する。

「しっかり実行プラン」は中期的なGX経営の実装をめざす企業向けで、現場と連携したオーダーメイドのロードマップ作成から実践までを見据えた伴走する。

サービス提供の背景

日本では2030年度のGHG排出量を2013年度比46%削減する政府目標が掲げられ、2026年4月には「日本版排出量取引制度（GX-ETS）」の運用が開始された。

こうした流れを受け、大企業におけるサプライチェーン全体でのGHG削減要請は、取引先である中堅・中小企業にも段階的に波及しており、地域企業における脱炭素対応の重要性が高まっている。

一方で、専門知識やリソースが限られる中堅・中小企業には、伴走者によるきめ細かな支援が求められている。そこで、香川県を地盤とし地域企業と信頼関係を有する百十四銀行と、脱炭素経営支援の実績を持つNTT DXパートナーが、地域企業に対する実効性の高い支援体制を整備するに至った。