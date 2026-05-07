Neowinは5月4日(現地時間)、「Microsoft is making it easier to identify more modern, secure printers in Windows 11 - Neowin」において、MicrosoftがWindows 11において最新の印刷環境を識別しやすくする新機能を導入したと報じた。

今回の更新では、設定アプリの「プリンターとスキャナー」項目に新たなアイコンが追加され、Windows Protected Print Mode (WPP)およびIPPに対応する機器が視覚的に判別できるようになった。盾と緑のチェックマークを組み合わせた表示が特徴で、対応プリンターかどうかを直感的に確認できる。

Windows 11の新印刷方式「WPP」とは？

Microsoftは従来のプリンタドライバー方式から、より新しい印刷基盤への移行を進めている。WPPはWindowsの最新印刷スタックを活用する仕組みで、セキュリティ強化、環境差異の少ない動作、ドライバー管理の簡素化といった利点を備える。

企業環境では、個別ドライバーの管理負担を減らせる点が重視されている。WPPはMopria認証プリンタと連携する設計となっており、MicrosoftはIT管理者に対し、従来方式からの移行を促している。

この流れの中で、MicrosoftはWindows Updateを通じたサードパーティ製プリンタドライバーの扱いを見直した。新規ドライバーの配布は受け付けなくなり、既存ドライバーについてのみ限定的な更新が行われる。たとえば、Mopria認証が困難な機種や旧バージョンのWindows向け機器など、特定条件に該当する場合に限り対応が続けられる。

Windows 11はなぜ新しい印刷方式へ移行するのか？

Microsoftは従来のプリンタドライバー方式から、より新しい印刷基盤への移行を進めている。WPPはWindowsの最新印刷スタックを活用する仕組みで、セキュリティ強化、環境差異の少ない動作、ドライバー管理の簡素化といった利点を備える。

Microsoftは近年、印刷機能に関連するセキュリティ問題やドライバー管理負荷への対応を進めており、より標準化された印刷基盤への移行を推進している。企業環境では、個別ドライバーの管理負担を減らせる点が重視されている。

WPPはMopria認証プリンタと連携する設計となっており、MicrosoftはIT管理者に対し、従来方式からの移行を促している。

この流れの中で、MicrosoftはWindows Updateを通じたサードパーティ製プリンタドライバーの扱いを見直した。新規ドライバーの配布は受け付けなくなり、既存ドライバーについてのみ限定的な更新が行われる。たとえば、Mopria認証が困難な機種や旧バージョンのWindows向け機器など、特定条件に該当する場合に限り対応が続けられる。

古いプリンタは使えなくなる？Windows 11利用者への影響は

こうした方針変更は一部利用者に誤解を生んだ。古いプリンタが将来的に利用できなくなるとの見方が広がり、不安の声が上がったためだ。

これに対しMicrosoftは公式に説明を行い、Windows 11に対応しているプリンタは今後も問題なく使用できると明言した。利用者側で特別な操作を行う必要はないとされ、従来環境の継続性が保証された形となる。

Windows 11の新印刷方式、IT管理者への影響は？

一方で、IT管理者にとっては新しい印刷方式への移行が大きな転換点となる可能性がある。Microsoftは移行を支援するための詳細なドキュメントを公開しており、OneNoteへの印刷やXPSの扱い、旧ドライバーとの関係など、多岐にわたる情報が整理されている。

これにより、既存環境から新基盤への段階的な切り替えが想定されている。

今回の機能追加は、単なる表示改善にとどまらず、Windowsにおける印刷環境全体の方向性を示すものといえる。セキュリティと運用効率を重視した設計へと移行する中で、ユーザーと管理者の双方が新しい基準に適応することが求められている。