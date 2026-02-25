マウスコンピューターは2月24日、マルチコアCPUと高性能GPU、大容量メモリ構成で業務の生産性を高めるクリエイター向けブランド「DAIV」（呼称：ダイブ）が2026年2月に創立10周年を迎えたと発表した。



DAIVロゴ



10周年ロゴ

DAIVのブランド力

DAIVは2016年に誕生して以来、「クリエイターの制作体験を最大化する性能」「現場の声を反映した使いやすさ」「安心の国内生産・国内サポート」を軸に、写真・映像・デザイン・3D・音楽制作など、多くのクリエイター、制作現場を支えるブランドとして成長してきた。

映像制作・設計・研究開発分野などの法人において導入実績を重ねている。

10周年企画を実施

10周年という節目を迎える2026年、DAIVは、クリエイターの想像を、創造へ変えるブランドを目標に掲げ、年間を通じてさまざまな周年企画を展開する。

周年企画第1弾として、2月24日より、台数限定特別セットモデルの販売、対象機種限定特別クーポン配布を実施。2月25日からは、OS無償アップグレードキャンペーンを実施する。

今後の展望

今後は、クリエイターとの共創やコミュニティとの連携を強化し、創る人に選ばれ続けるブランドとして、さらなる価値提供を目指す。

また、国内生産体制を生かした高品質な製品づくりと、長期にわたって安心してご利用いただけるサポート体制を通じ、創作活動のパートナーとして進化を続けていく構え。