マウスコンピューターは2月25日、ネクソンの協力型アクションRPGシューティングゲーム「The First Descendant（ザ・ファーストディセンダント）」を快適に楽しめる、G TUNEブランドの推奨ゲーミングパソコン5機種を販売開始すると発表した。



『The First Descendant』推奨パソコン販売ページ

「The First Descendant」とは

「The First Descendantは、TPSシューティングとRPGを融合させた次世代ルータシューターゲーム。

Unreal Engine 5を基盤にしたハイクオリティなビジュアル、魅力あふれるキャラクターたちのダイナミックなシューティングアクション、巨大ボスに挑む協力（CO-OP）プレイが特徴。同タイトルは映像表現と戦闘演出が多く、パソコン性能がゲーム体験に直結するという。

対象製品は5機種

対象製品は以下の5機種で、いずれも推奨動作要件を満たし、スムーズで快適なプレイ体験を実現する。

デスクトップPC「G TUNE DG-I7G60」

デスクトップPC「G TUNE DG-I7G70」

ノートPC「G TUNE P5-I7G60BK-C（ブラック）」

ノートPC「G TUNE P5-I7G60WT-C（ホワイト）」

ノートPC「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」

上記の機種の正式な製品名にはすべて（The First Descendant推奨PC購入特典付属）が付記される。

「G TUNE DG-I7G60」はCPUとしてインテル Core i7 プロセッサー 14700F、グラフィックスとしてNVIDIA GeForce RTX 5060、メモリ16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)、1TBのM.2 SSDを搭載し、31万9800円から（税込み）。



G TUNE DGシリーズ

「G TUNE P5-I7G60BK-C」はCPUとしてインテル Core i7-13620H プロセッサー、グラフィックスとしてNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリ32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)、1TBのM.2 SSDを搭載し、33万9700えんから（税込み）。