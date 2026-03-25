Armが自社設計のCPU「AGI CPU」を発表

英Armは現地時間の3月24日にハイブリッド形式で「Arm Everywhere」と題するイベントを開催し、同社として初のCPUシリコン製品である「AGI CPU」を発表した。今回は、その発表を踏まえて、その内容をご紹介したい。

AGI CPUは2つのダイからなるチップレット構成となっており、TSMCの3nmプロセスで製造される(Photo01)。

内部構造の話は今回ほとんどなされなかったが、現時点で仕様として示されているのはこんな感じである(Photo02)。

ひとつ気になるのは、パッケージに「2013ARM」とある事で、なんで2013年なのか謎である(Photo03)。

なぜArmがCPUを提供するのか？

さてそもそも何でAGI CPUを提供するかであるが、1つには同社のCSS(Compute Subsystem)の売れ行きが好調であることが挙げられるようだ(Photo04)。

つまりコア単体よりもサブシステムのセットの方が好調というのは、要するにNeoverseを採用する顧客にとって、自分であれこれコアの最適化をするよりも、最適化済みのコアを買って製造する方が楽という話である。そしてNeoverseが売れる先は、Ampere ComputingとかNVIDIAなどの半導体メーカーよりも、むしろAmazonやGoogle、Metaといったハイパースケーラが自社利用のために購入して利用しているケースの方が多い。こうしたメーカーは、別に自分でチップを作りたい訳ではなく、自社のニーズが満たせるならチップを買った方がトータルのコストは下がる事になる(し、チップ開発のリソースを他に回せる)。Armとしてもハードウェアを売る事で、IPを売るよりも利益を大きくできる。すでにCSSは同社のロイヤリティ収入の20％を占めているそうで、今回チップ販売に乗り出すことでさらなる収益性向上が期待できる、という訳だ。

CPUに要求される電力効率の向上に対応するAGI CPU

そのAGI CPUであるが、従来の消費電力枠を変えずに4倍の数のコアを搭載する事を目的としたとする。これはパートナー企業からも要望されている事で、例えばMetaは同社のインフラが数年以内に5GWの消費電力に達するとした(Photo05)上で、性能を犠牲にせずに電力効率を追求するというMetaの要望に応えられるのはAGI CPUと説明。またOpenAIは昨今のAIモデルの計算需要の増加が指数関数的になってきており、CPUの電力効率を高める事で浮いた電力を推論に割り当てられる、説明した。

この背景にあるのは、エージェントAIの普及とする。エージェントAIはワークフロー全体を処理するので、人間に比べて15倍以上のトークン生成を必要とする。トークン生成はもちろんGPUなどのアクセラレータの仕事だが、そのデータの移動やPythonスクリプトの処理などはCPUが担う。結果的にCPUバウンドとなる状況が発生しているため、よりCPUの性能を高めると共に、消費電力を減らす工夫が必要、という訳だ(Photo06)。

空冷、水冷両対応のラック構成

AGI CPUのスペックは先程Photo02で示した通りだが、ラック構成として想定されているのがこちら(Photo07)、x86と比較してCompute Densityを2倍に出来るとしている(Photo08)。

ちなみにラックの構造はOCPの標準的なものが利用できるとしている(Photo09)。

Photo09:“low latency memory”の定義が謎だが、要するに通常のDDR5 Memoryの事である。CXL Memoryあるいはネットワークの先のMemory PoolよりLatencyが少ないの意味だろうか？

第3世代AGI CPUまでのロードマップを公開

講演の最後ではCPU性能の比較(Photo10,11)というかx86が不利であるとしたうえで、今後のロードマップも提示(Photo12)した。

Photo12:CSS V4/AGI CPU 2は恐らく2nm世代だろう。さてその先はどうなるのか？ 1.4nm世代は2028年かどうか、ちょっと怪しそうではある

ArmはこのAGI CPU(とNeoverse CSSの合計)で、100億ドルのCAPEXが節約できるとしており、ハイパースケーラを中心に導入が進むとみられる。

ただこの話については、そのハイパースケーラ向けに製品を出していたAmpere Computingや、これからそこに向けての製品を予定していると言われるQualcommやMediaTekには結構なインパクトになるかと思われる(NVIDIAに関しては、NVLinkという切り札があるので、Vera Rubinとかには影響は案外なさそうであるが)。ちょっと動向が気になるところだ。

最後に1つだけ余談となるが、そのAGI CPU搭載のブレードの説明スライドに記載されている「AMBA extension link」とは何か？ についての説明がなく、気になるところである(Photo13)。