カシオ計算機と東京大学 先端科学技術研究センター(東大先端研)は3月9日、両者による「BGM、カラオケ、演奏支援機能を有する鍵盤楽器の脳活性化効果」に関する研究において、速いテンポの楽曲を聴くことで作業効率が向上し、遅いテンポの楽曲を聴くことでリラックス効果が得られることが確認されたことを発表した。

なお同成果は、3月7日～10日にカナダ・バンクーバーで開催されている国際学会「Cognitive Neuroscience Society 2026(CNS 2026)」で発表された。

カシオは2025年7月、音楽が人々の生活や仕事にもたらす価値を科学的に解明し、新たな製品・サービスの開発に活かすことを目的として、東大先端研との間で共同研究契約を締結。音楽が認知機能や作業パフォーマンスに与える影響について、脳科学的アプローチによる検証を進めてきたという。

その中で今般両者は、カシオの光ナビゲーションキーボード「LK-530」を使用して、音楽店舗が作業効率と脳活動に与える影響を科学的に検証したとのこと。30名を対象として、キーボードに収録された楽曲を被験者が聴き、認知課題を実施しながらさまざまなデータの取得が行われたといい、その目的としては、以下3点が設定された。

音楽のテンポ(速い/遅い)が短期記憶課題の処理速度・正答率に与える影響

ビート強調などのカシオ独自アレンジが心拍数や心拍変動などを解析・数値化した整理指標および脳活動に与える影響

電子楽器を活用した認知サポート機能の可能性

そして実験の結果、音楽のテンポによって脳活動や覚醒水準が変化することが判明したという。具体的には、自己状態の調整に関わる背内側前頭前野(DMPFC)の活動や心拍などが、テンポに依存して変化したとのこと。速い音楽では、体と脳の覚醒レベルが高まる傾向が見られたとした。

この結果から研究チームは、速いテンポの楽曲が作業効率を有意に向上させる一方で、遅いテンポの楽曲ではリラックス効果が確認されたとする。またこの成果について、音楽がヒトの内的な状態を調整する仕組みに関わることを示しており、今後の音楽を活用した新たなソリューション開発の可能性を示唆するという。

カシオは、今回の研究を通じて得られた科学的知見を基盤として、音楽と脳科学を融合させた価値創造をさらに推進していくとのこと。また東大先端研とも研究連携を深め、音楽がもたらす「脳活」「ウェルネス」「ウェルビーイング」の実現に向けた製品・サービス開発を続けることで、より豊かで活力ある社会づくりに貢献するとしている。