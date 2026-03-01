スペースワンは、カイロスロケット3号機の打ち上げを3月4日以降に延期することを、中止発表後の記者会見のなかで明らかにした。打ち上げ時刻は11時ちょうどを予定しており、正式な日時はこれまで通り、打ち上げ2日前に発表するとしている。

記者会見に登壇した、スペースワン 執行役員の阿部耕三氏

カイロスロケット3号機の打ち上げにあたり、同社はこれまで取得してきた各種気象データに基づき、機体にかかる荷重などを考慮して飛行経路を事前に計画している。

記者会見に登壇した同社執行役員の阿部耕三氏は、3月1日の風の状況が事前の想定よりも弱く、飛行環境が想定と変わってしまったことが、今回の延期理由だと説明。9時45分のGO/NOGO判断では打ち上げGO判断となっていたが、その後、気象観測用の気球から得たデータをもとに天候分析を行い、打ち上げに適さない状況と判断。10時30分頃になって、中止の一報を流したかたちだ。

詳細な理由について阿部氏は、「空気抵抗(動圧)の最大点であるマックスQ、つまり高度10km付近の風が弱く、飛行経路を設定する際に前提としていたデータ(冬季1〜3月の風向き・風速)と乖離していた。高度約7〜12kmあたりにあるジェット気流(西風)が大幅に弱まり、射場周辺が春先のような気象状況になっていた」と説明。

「たとえ話だが、高度10kｍ(マックスQ)付近で、機体に対する向かい風が秒速60mの風があると想定して準備していても、実際にはその半分、秒速30mしかなかった場合、飛行環境が変わってしまう。それが機体への荷重などに影響を与え、飛行中の機体が破壊されてしまうおそれがある。そういった(機体破壊の)可能性がある場合は、安全に配慮して打ち上げは行わない」(阿部氏)

阿部氏は「多くの皆様に応援いただいている中、延期続きとなったことについて、我々も忸怩たる思いがある。早く打ち上げて衛星投入を実現したい」とも述べている。

既報の通り、カイロスロケット3号機は固体3段+小型液体ブースターで構成した、全長18ｍ・重量23tの小型ロケットで、高度500kmの太陽同期軌道(SSO)に打ち上げる。今回のミッションでは、テラスペースの「TATARA-1R」をはじめ、計5機の人工衛星を宇宙へ運ぶ。

当初2月25日の打ち上げを予定していたが、天候判断により一度延期し、3月1日11時から11時20分の間に再度打ち上げる予定だった。しかし当日、発射30分前の10時半過ぎになって打ち上げ中止を決定。これで2度目の延期となった。