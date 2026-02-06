マウスコンピューターは2月6日、同社が展開する、ビジネスパソコンブランド「MousePro」（呼称：マウスプロ）が2026年2月に創立15周年を迎えたと発表した。

MouseProは2011年に誕生して以来、「現場の声を反映した確かな品質」「柔軟なカスタマイズ性」「安心の国内生産・国内サポート」を柱に、法人顧客の業務環境に寄り添いながら進化を続けてきた。



新たなロゴとブランドメッセージ

新たなロゴとブランドメッセージを発表

同日、ブランドの歩みと未来への意志を象徴する新たな15周年ロゴ、ブランドメッセージを発表。

新ロゴには2025年にリニューアルしたミニタワーケースをブランドの象徴的なモチーフとして取り入れている。親しみやすさと信頼感をあわせもつ存在でありたいという想いを表現しているという。

初となるブランドメッセージ「『これでいい』より、『これがいい。』」は、MousePro 製品が持つカスタマイズ性や豊富なラインアップを軸に、多様な法人の要望に確実に応えていく姿勢を明確に示すもの。

ブランドメッセージには、法人向け製品・サービスを通じて、お客様が使いたい・安心できる・選びたいと感じる体験と、これで十分ではなくこれが最適だと感じてもらえる価値を届けたいという想いが込められている。

キャンペーン第1弾で限定モデルを販売

周年企画キャンペーン第1弾として「MousePro 15周年限定モデル」を数量限定で発売する。

限定モデルは、約1.16kgの軽量ボディ、13.3型有機ELディスプレイ、堅牢性（MIL-STD-810H）など、持ち運びの多いビジネスユーザーやクリエイティブ用途に応える仕様と、15周年ならではの特別構成となっている。

「MousePro C3-I7U01BK-A(MousePro 15 周年限定モデル)」は、インテル Core i7-13620H プロセッサー、メモリ16GB、M.2 SSD:256GB(NVMe)、インテル UHD グラフィックスを搭載し、販売価格は15万9,280 円(税込)。

「MousePro C3-I7U01BK-A(MousePro 15 周年ディスプレイセットモデル)」は、インテル Core i7-13620H プロセッサー、メモリ16GB、M.2 SSD:256GB(NVMe)、インテル UHD グラフィックス、セット液晶iiyama ProLite XUB2492HSU-B6を搭載し、販売価格は20万3,280 円(税込)。

さらに、同日より法人向けアフターサポートを拡充し、法人専用のサポート体制を新設するとともに、初期不良時の交換対応の明確化や、保証メニューの購入後カスタマイズへの対応など、ビジネス利用における安心より強化する。

アイコン整理壁紙を配布

2月16日以降、デスクトップ上のアイコン整理をサポートする壁紙を配布開始する予定。背景画像内に区画を配置することで、アイコンを置く位置が視覚的にわかりやすくなり、自然と整ったレイアウトを保てる点が特長。

「プロジェクト」「進行中」「完了」など、用途に応じたエリア分けが可能なため、フォルダやショートカットの分類がスムーズになり、デスクトップが散らかりにくくなるという。