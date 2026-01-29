マウスコンピューターは1月29日、標準3年・最大5年保証の法人向けパソコンブランド“MousePro”（呼称：マウスプロ）より、最新世代CPU「インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー」を搭載した14型ノートパソコン MousePro G4を発売すると発表した。

同製品は、47TOPSおよび49TOPSのNPUを搭載し、ローカル環境でのAI処理に対応したCopilot+ PC。

「MousePro G4-I7U01BK-F」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355、16GBメモリ、500GBのM.2NVMe SSD を搭載し 25万6,080円(税込)より。「MousePro G4-I5U01BK-F」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325、16GBメモリ、500GBのM.2NVMe SSDを搭載し 23万780円(税込)より。

14型液晶と約933g未満の軽量設計

同製品の本体重量は1kgを切る約933gの軽量設計。さらに、MIL-STD-810Hに準拠した耐久試験をクリアし、移動や持ち運びの多いビジネスユースでも安心して利用できる。

14型 WUXGA(1,920×1,200)解像度、アスペクト比16:10のディスプレイを採用している。sRGB 比100％、最大 400nitの高輝度により、文字や表計算、資料作成などの業務でも視認性が高い。

大容量バッテリーがBTOオプションで選択可能

軽量な筐体ながら55Whのバッテリーを搭載しており、従来製品の標準バッテリー時で比較すると、動画再生時で約2.2倍、アイドル時で約1.2倍となり、動画再生で約13.5時間、アイドル時で約23.5時間のバッテリー駆動が可能。

また、BTOカスタマイズにより73Whの大容量バッテリーを選択でき、駆動時間をさらに延ばせる。

さらに、BTOカスタマイズでは、nanoSIM+eSIM 対応の LTE通信機能を追加可能。そのため、Wi-Fi 環境がない場所でも安定したネットワークに接続できる。