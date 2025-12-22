マウスコンピューターは12月22日、スタンダードパソコンブランド“mouse(呼称:マウス)”より、高精細な12.6型 WQXGA(2,560×1,600)有機ELパネルと、筆圧感知に対応したスタイラスペンを標準で備えた、デタッチャブル2in1タブレット「mouse M2」を発売開始した。

Windows 11 Home、インテル Core i5-1335U プロセッサー、16GB メモリ、512GB SSD、インテル Iris Xe グラフィックスを搭載して15万9,800円(税込)より。

NTSC比108%の表示に対応したタッチ対応有機ELパネル搭載

有機ELを採用したパネルを搭載し、一般的な製品より幅広い色表現に対応している。タッチ対応のタブレットでありながら、NTSC比108%の表記が可能で、写真や映像、デザインを色鮮やかに表現できる。

MPP対応ペンによる直感的な入力が可能

10点マルチタッチ&4096段階の筆圧検知に対応し、タッチ対応のアプリケーションやイラスト作成などの用途でも利用可能。

MPP対応ペンによる直感的な入力で、イラスト制作やPDFへの書き込み、手書きメモまで1台で完結する。

薄さ約8.9mm・本体重量約690gの軽量設計

薄さ約8.9mm・本体重量約690g(キーボード含まず)の軽量設計により、タブレットとしての機動性とノートパソコンとしての作業効率を両立している。

タブレット用途としては余裕のある16GBメモリと512GB SSDを搭載することで、複数アプリの同時利用や大容量データを扱う作業も快適に行える。