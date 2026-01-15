マウスコンピューターは1月15日、スタンダードパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）より重量約1.09kg、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125Uを搭載した14型WUXGA液晶モバイルノートパソコン「mouse X4」を販売開始した。

「mouse X4-I5U01SR-A」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U、16GBメモリ、256GB NVMe M.2 SSDを搭載して13万9,800円（税込）より。「mouse X4-I5U01SR-A（型番X4I5U01SRAUAW102DEC）」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U、32GBメモリ、500GB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載して15万9,800円（税込）より。

14型、薄さ15mm、軽さ約 1.09kgとマウスブランド最軽量クラス

「mouse X4」は、可搬性を重視した14型モバイルノートパソコンとして、約15mmの薄型設計および約1.09kgの重量を実現。マウスブランドの14型モデルにおいて最軽量クラスで、USB Power Deliveryアダプタを標準装備することで携帯性が向上している。

従来比では約4mmの薄型化と約290gの軽量化を実現しているほか、高負荷時の動作音も従来製品に比べて約23％低減されている。16:10比率の液晶パネルを採用し、幅広い用途に推奨できるモデル。

AI機能を活用できる省電力なインテル CoreTM Ultra 5 プロセッサー 125U 搭載

新たに設計されたインテル CoreTM Ultra 5 プロセッサー 125U を搭載しており、AI処理専用のニューラルプロセッシングユニット(NPU)を備えることで、AI対応ソフトウェアの動作効率を向上させる。

NPUはCPUと比較して低消費電力であり、キャンパスやモバイル環境におけるコミュニケーションツール利用時など、AI機能作動時の電力消費を抑制し、バッテリー駆動時間の延長に寄与する。

HDMI出力と4つのUSB端子を装備

同製品は、4K映像出力に対応するHDMI端子およびUSB Power DeliveryとDisplayPort Alt ModeをサポートするUSB 3.2 Gen1 Type-C 端子を2基搭載している。そのため、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、カードリーダー等、Type-C コネクタを採用する周辺機器との接続性に優れている。

従来型の Type-A 端子も備えているため、追加のUSBハブを携行する必要がない。