マウスコンピューターは1月22日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、ゲーミングシリーズ「G-MASTER」の27型フルHD液晶ディスプレイ「G-MASTER GB2771HSU-W1」を販売開始すると発表した。直販価格は2万9,920円（税込）。

「G-MASTER GB2771HSU-W1」の特徴

「G-MASTER GB2771HSU-W1」は、「GB2771HSU-B1」と同等の高いゲーミング性能を備えつつ、空間に調和しやすいホワイト筐体を採用したカラーバリエーションモデル。ブラックとホワイトの筐体から選択可能。

高速な応答性能と滑らかな映像表現により、FPSやアクションゲームなど、 スピード感が求められるタイトルでも快適なプレイ環境を提供する。

ゲームジャンルに応じた表示補正機能を搭載し、暗いシーンでも視認性が向上し、プレイヤーの判断をサポートする。

また、長時間の使用を想定し、ブルーライト低減機能やフリッカーフリーLEDバックライトを搭載している。

23.8型サイズのフルHDゲーミング液晶ディスプレイも発売

同日、23.8型サイズのフルHDゲーミング液晶ディスプレイも発売する。ブラックカラーとホワイトカラーの2色で展開される。直販価格は2万6,950円（税込）。