NotebookLMはノート生成にとどまらず、学習支援や資料作成の効率化を実現する多機能な知識変換プラットフォームとして進化している。資料を分析して重要点を抽出するフラッシュカード生成、スライドデッキやインフォグラフィックへの視覚的変換など、理解を促す機能を備える。さらに、画像・PDF・Word・Google Sheetsなど多様な形式の入力に対応し、情報源の幅を大きく広げている。出力スタイルも長さ・表現・視点を調整でき、目的別の最適化が可能だ。

連載のこれまでの回はこちらを参照。

学習支援に役立つフラッシュカード生成機能

NotebookLMはノート生成にとどまらず、学習支援ツールとしても活用できる機能を備えている。その代表例が、資料をもとに自動でフラッシュカードを生成する機能だ。質問と回答の形式に整理されることで、重要ポイントを効率的に確認できる仕組みであり、学習用途に適している。

この機能は、入力した資料の内容をNotebookLMが分析し、核心となる点を抽出した上で、問いと回答のペアに再構成するものだ。利用者はこれにより、資料全体を精読しなくとも重点的に復習すべき要点を把握できる。講義録やリサーチ資料など情報量が多い文書に対して有効だ。

フラッシュカード生成は、学習用だけでなく、研修や業務知識の整理にも有効だ。たとえば社内規定や技術仕様書を整理してフラッシュカード化すれば、新人教育や知識共有が効率化する。質問形式のため、他者との確認テストにも使いやすい点が特徴だ。

NotebookLMでフラッシュカードを生成中

また、NotebookLMは生成したフラッシュカードをそのまま編集できる柔軟性を備えている。利用者自身が追記・修正することで、自分に最適化された学習ツールとしてアレンジ可能だ。これにより、単なる自動生成物ではなく、能動的な学習プロセスとして機能する。

このように、フラッシュカード生成はNotebookLMの学習用途を強化する重要機能だが、これまでは取り上げてこなかった。本稿を機に、NotebookLMが単なるノート生成アプリではなく、学習支援プラットフォームとしても活躍できる点を再確認しておきたい。

スライドデッキやインフォグラフィック出力による視覚化機能

NotebookLMには、資料の内容を「視覚的にまとめる」ための出力形式として、スライドデッキやインフォグラフィックを生成する機能が存在する。これは文章主体のノートとは異なり、情報の要点を視覚構造に落とし込むことで理解を助ける形式だ。

スライドデッキ生成は、入力された文書の構造を解析し、タイトル・要点・補足情報をスライド形式に自動で再配置するものだ。利用者は、生成結果をそのままプレゼン資料として活用できるほか、Google Slidesなどと連携させて編集を加えることもできる。資料作成の負担を大幅に軽減してくれる機能だ。

一方、インフォグラフィック生成は、文章を視覚的に整理したレイアウトに変換する。複雑な内容を一枚にまとめたいときに有効だ。データの関係性や流れを見える形にすることで、資料理解が促進される。

生成されたインフォグラフィック

これらの視覚化機能は、教育現場や企業研修において、説明資料を短時間で整える際に有用だ。また、多くの利用者が苦手とする「見栄えの良い資料化」を自動で補助してくれるため、非デザイナーにとっても扱いやすい。

本連載ではノート・音声・動画といったアウトプット形式を紹介してきたが、視覚資料生成機能は触れていなかった。NotebookLMを使って効率的に資料を準備したい利用者にとって、同機能は大きな助けとなる。

対応ソースの拡大：画像・文書・シートなど多様なファイル形式への対応

NotebookLMは、当初は主にテキスト・音声・動画に強みを持つツールとして認識されていたが、近年では対応フォーマットが大幅に拡張されている。例えば、画像ファイルやPDF、Word文書、さらにはGoogle Sheetsなど、さまざまなタイプの資料をソースとして取り込めるようになっている。

画像入力への対応は、スキャン資料やホワイトボード写真など、文字情報が埋め込まれたビジュアルデータを扱いたい場面で効果を発揮する。OCR処理を伴いながらNotebookLMが内容を抽出し、ノート化を行ってくれるため、紙媒体中心の環境でも活用できる。

Google Sheetsの取り込みは、教育・研究・ビジネスの多くの場面で利便性が高い。数値表や簡易的なデータベースを入力ソースとして扱えるため、データの要約や傾向の抽出が容易になる。複雑な表を読みにくいと感じる利用者にとって、要点を文章化してくれる点はありがたい機能だ。

これまでの連載では音声・動画・YouTubeに焦点があったが、NotebookLMは今やより幅広い資料形式を扱える。利用者が持つ多様な情報源を統合し、効率的な知識管理を支援するツールとして進化を続けている点を押さえておきたい。

生成結果スタイルの調整：形式・長さ・視点のバリエーション

NotebookLMは、ノート生成だけでなく「出力スタイルの調整」も行える点が特徴だ。文章の長さ、表現方法、視点などを変えた複数バージョンを生成し、目的に合った形式を選択できる。これは単に要約を得るだけではなく、より柔軟な資料活用を可能にする要素だ。

例えば、長文資料から要点だけを抽出した「短縮版」、関連背景や補足情報を含めた「拡張版」など、分量に応じたバリエーションを用意できる。複数の文書を扱うプロジェクトや、依頼者ごとに説明内容を調整する必要がある場面で役立つ。

さらに、視点の切り替えも可能だ。あるテーマについて「初心者向け」「専門家向け」「子ども向け」などスタイルを変えて生成できるため、読み手に応じたコンテンツ変換を自動化できる。解説者の語り口調や、用途に応じたフォーマットを整えられる点は便利だ。

言語選択に関しても、多言語での出力が可能となっている。資料が日本語であっても英語版のノートを作成することができるため、研究協力や国際プロジェクトでも活用しやすい。翻訳と要約を同時に行う効率性は、従来のツールにない強みだ。

これらのスタイル調整機能は、単に「まとめる」だけでなく「伝えるために最適化する」機能としていちづけられる。本連載では音声や動画など形式の変換に焦点があったが、文章スタイルの柔軟性はNotebookLMの高度な機能だ。

まとめ：連載を踏まえたNotebookLMの今後の活用方針

本連載では、NotebookLMの基本機能から音声・動画生成、Deep Researchまで幅広く扱ってきた。NotebookLMは単なる要約ツールではなく、多様な形式の情報を取り込み、複数のアウトプットに変換する「知識変換プラットフォーム」としての地位を確立しつつある。本稿では、最終回としてその追加機能と今後の活用方針について整理した。

まず、NotebookLMの価値は「情報を素早く理解できる形に変換する」点にある。本連載で扱ってきたノート生成、マインドマップ、音声・動画変換に加え、フラッシュカードやスライド生成など新たな表現手段を活用することで、学習・資料作成の効率がさらに高まる。複数フォーマットに変換する能力を最大限に生かし、自分の作業スタイルに合った形へ最適化することが重要だ。

次に、「情報源の拡大」に対応できる点もNotebookLMの強みだ。音声や動画だけでなく、画像やシートなど多様な資料に対応しているため、業務・研究・教育といった複数領域のワークフローに組み込むことができる。今後は、さらに幅広い情報を統合した上で、自動で構造化する「知識整理の起点」として活用すべきだ。

NotebookLMは、出力スタイルの調整機能を用いることで、目的別に最適化されたコンテンツ生成が可能だ。学習者向けの簡易解説、専門家向けの詳細ノート、国際チーム向けの多言語資料など、用途に応じたバリエーションを活用することで、NotebookLMの活用幅は大きく広がる。

NotebookLMは今後も多様な機能を取り込み、知識の整理と伝達を支援する基盤として進化するものとみられる。本連載で紹介した機能群と、今回取り上げた追加の機能を踏まえ、NotebookLMを「情報理解のための中心ツール」として用いることで、個々の学習・研究・業務の効率は大きく向上する。本連載が読者のNotebookLM活用の一助となれば幸いだ。

