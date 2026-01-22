NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は1月22日、法人向けノートPC「VersaPro」およびデスクトップ PC「Mate」シリーズの新製品7モデルを発表した。いずれも2026年1月下旬以降順次受注を開始する。希望小売価格は297,900円から。

VersaPro タイプVM

2026年1月モデルが登場、Ryzen 5を搭載した14型モバイルPCも

2026年1月モデルでは、一部モデルに搭載されていたNEC PC独自のAIサポート機能能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載した。ユーザーの日々の運用や、トラブルシューティングなどをサポートする。

VersaPro タイプVMなどのモバイルPCではCPU構成の追加やOSバージョンアップ、搭載ソフトの拡充、メモリ仕様の追加（タイプVE／VF）などにより、企業の導入要件に応じた選択肢を拡充。特に注目のVersaPro タイプVMはAMD Ryzen 5を搭載した14型モバイルノートPCで、新たにWi-Fi 7搭載モデルを用意した。

新モデルはノートPC・デスクトップPC計7機種

サポート体制はこれまで通り、NECパーソナルコンピュータ米沢事業場で実施。トラブル発生時は同社群馬事業場でのサポートに加え、全国のNECフィールディングのサポート拠点でも対応する。

VersaPro タイプVM（14型モバイルPC）：363,000円～／2026年1月下旬発売

VersaPro タイプVN（13.3型モバイルPC）：390,000円～／2026年1月下旬発売

VersaPro タイプVW（15.6型ノートPC）：341,000円～／2026年1月下旬発売

VersaPro タイプVS（12.3型タブレットPC）：321,600円～／2026年1月下旬発売

Mate タイプME（高性能デスクトップPC）：344,500円～／2026年2月中旬発売

Mate タイプMB（スタンダードデスクトップPC）：320,000円～／2026年2月中旬発売

Mate タイプMC（小型デスクトップPC）：297,900円～／2026年2月中旬発売