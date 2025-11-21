NECパーソナルコンピュータは11月21日、法人顧客向けNECブランドPCとして、15.6型ノートPC「VersaPro タイプVX」および「VersaPro タイプVE／タイプVF」を発表した。同日から受注を開始する。

AI機能を搭載、光学ドライブが選べる「VersaPro タイプVX」

「VersaPro タイプVX」は光学ドライブを選択できる据え置きタイプの15.6型ノートPC。プロセッサにはIntel Core Ultra 200Uシリーズを採用し、全構成でSecured-Core PCに対応している。インタフェースはUSB-CやUSB-A、HDMI、VGA、有線LANなど豊富に搭載。USB-Aは背面にも1基備え、ケーブルの取り回しに配慮した。

ソフト面では、AIノイズキャンセル機能（ヤマハ製AudioEngine使用）を備え、Web会議にタイピング音や環境音を低減し、利用者の声をクリアに伝えられる。

また、本体に関する設定状態や困りごとなどを気軽に尋ねられる独自のAIチャットボット「AI Plus Biz」も標準搭載した。

AI Plus Bizは独自のサポートナレッジやハードウェア・ソフトウェアマニュアルを学習したサポート情報源で構成され、機種ごとの差異も反映し、使っている機種に合った解決策を提示する。開発時には精度面で課題もあったが、データの特性に合わせてAIが（回答として）拾う強度を調整する仕組みを開発して対策したという。

VersaPro タイプVX

AI Plus Bizの概要

AI Plus Biz開発初期では、想定した精度が出ない課題もあった

VersaPro タイプVXの主なスペック

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core Ultra 5／7（NPU内蔵）

メモリ：DDR5

ストレージ：SSD（PCIe）

ディスプレイ15.6型（フルHD／HD）

通信：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：約6.1時間（動画再生時）／約10.1時間（アイドル時）

セキュリティ：指紋、顔 ※Secured-Core PC対応

希望小売価格：388,850円～（2025年11月末出荷予定）

DDR5メモリを採用した15.6型の「VersaPro タイプVE／VF」

「VersaPro タイプVE／VF」も同じく15.6型のノートPCで、第13世代Intel Coreシリーズを搭載したエントリーモデルとなる。既存モデルのマイナーチェンジ機で、新たにメモリがDDR5をサポートした。

VersaPro タイプVE／VF

VersaPro タイプVE／VFの主なスペック