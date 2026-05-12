リコーは5月11日、360度カメラ「RICOH THETA」で取得した360度空間データをもとに、独自のAIを活用して賃貸物件向けの情報掲載・集客業務用コンテンツを自動生成する取り組みを開始することを発表した。

まずはLIFULLと連携し、2026年6月からLIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）の賃貸物件で取り組みの活用を開始する。両社の取り組みの第一弾として、360度空間データから物件の特徴や注目ポイントを解析し、物件の魅力を直感的に伝える不動産集客向け動画コンテンツを自動生成する仕組みを展開する。

不動産事業者は、従来は負担の大きかった動画制作を個別に行うことなく、物件の魅力を伝えるリッチな集客コンテンツを短時間かつ効率的に生成できるようになるという。

取り組みの背景

近年は住まい探しにおけるユーザーの情報取得行動が大きく変化している。従来の間取り図や静止画、テキスト情報に加え、空間の広がりや部屋同士のつながり、生活動線まで直感的に把握できる情報へのニーズが高まっている。

一方で、不動産事業者にとって、動画をはじめとするリッチコンテンツの制作は工程負荷が大きく、効率的な運用が難しいという課題があった。このように、情報提供価値の向上と業務効率化を両立する取り組みが求められている。

取り組みの概要

リコーとLIFULLは連携して、360度空間データとAIを活用して、撮影データを起点に集客コンテンツを自動生成する新たな仕組みの実現に取り組んできた。この仕組みにより、不動産事業者は、既に取得している360度空間データを活用しながら、新たな撮影や編集作業の負荷を大きく増やすことなく、動画という新たな訴求手段を集客に活用できるようになる。

今回の両社の取り組みにおいては、リコーが提供する不動産向けオールインワンパッケージ「RICOH360 ビジネスパッケージ 集客AI」を活用。LIFULL HOME'Sは不動産事業者の負担を最小限に抑えながらリッチな情報発信を可能にし、住まいを探すユーザーとのより良いマッチング環境を構築する。

住まいを探すユーザーは、物件理解を助ける構成や表現を用いた動画により、静止画やテキストのみでは把握しにくい空間のつながりや物件の特徴を直感的に理解できるようになる。その結果、複数物件の比較・検討がしやすくなり、住まい選びにおける納得感の向上が期待できる。

両社は今後、360度空間データを起点に、不動産写真や動画、パノラマ、ステージングなど多様な集客コンテンツの生成を進め、住まい探しにおける情報提供の高度化を推進する予定。