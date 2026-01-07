マウスコンピューターは1月7日、法人向けパソコンブランド“MousePro”（呼称：マウスプロ）より、13.3型有機ELディスプレイを搭載し重量約1.14kgのビジネスノートパソコン「MousePro C3」シリーズを販売開始すると発表した。

同シリーズは、MouseProブランドとして初めて有機EL液晶を搭載した13.3型モバイルノートパソコン。13.3型、約1.14kgの軽量設計により、高い携帯性を実現している。バッテリーは、動画再生時で約3.5時間、アイドル状態で約10.5時間の駆動が可能なため、外出先でも安心して持ち運べる。

「MousePro C3-I7U01BK-A」は、インテル Core i7-13620H プロセッサー、8GBメモリ、256GB NVMe M.2 NVMe SSDを搭載して16万4,780円より（税込）。

ビジネスシーンを考慮した機構設計

同製品はフルサイズのカーソルキーを採用しており、ドキュメント作成などの業務プロセスにおいて入力時の負荷を軽減する。また、ディスプレイの開閉に連動してキーボード面が自動で持ち上がるリフトアップヒンジ構造を採用、これによりタイピング時に自然な傾斜が生まれることで、長時間の作業でも人間工学に基づいた快適な姿勢を維持できる。

液晶ディスプレイは最大180度まで開閉可能で、対面での画面共有やプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで役立つ。

加えて、500 万画素のWindows Hello 対応カメラを搭載しており、オンライン会議やビデオ通話時に、高精細でクリアな映像を提供。顔認証に対応した Windows Helloにより、迅速かつセキュアなユーザー認証を実現し、パスワード入力を行わずにログインできる。

マルチに対応するPC充電器を標準付属

外部ディスプレイ出力端子として、HDMI端子に加え、DisplayPort Alt Mode 対応の Type-C ポートを2基搭載。これにより最大4画面までのマルチディスプレイ構成が可能となり、業務効率化を支援する。

付属のPower Delivery対応充電器はパソコンのみならずスマートフォン等の各種デバイスへの充電にも対応しており、出張時の携行品を削減する。