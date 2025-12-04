マウスコンピューターは12月6日～12月21日に開催する「バーチャルマーケット 2025 Winter」（以下、Vket）に出展することを記念し、Vket推奨パソコンを12月4日より販売開始する。

「バーチャルマーケット 2025 Winter」

「バーチャルマーケット 2025 Winter」の概要

「バーチャルマーケット 2025 Winter」はメタバース空間で開催されるイベントで、参加者はアバターとして「VRChat」などのメタバース空間に集まり、3Dアイテムの売買やゲーム、音楽ライブなどを体験できる。

「鍵と扉」をテーマに、現実世界をモチーフにした「パラリアル新宿」や「パラリアルシンガポール」などの会場が展開される。

マウスコンピューターブースでは、Vket推奨パソコンと非推奨パソコンを切り替え、ミラーに映るアバター描画の違いを体験可能で、パソコンスペックによるグラフィック処理性能の差を、遊びながら実感することができる。気に入ったパソコンはその場で購入可能。

Vket推奨パソコンの概要

Vket推奨パソコンは、クリエイター向けパソコン「DAIV」のデスクトップから、バーチャルマーケットを快適に遊びたい人向けのスタンダードモデルを2機種、バーチャルマーケットに作品を出展したい人向けのクリエイターモデルを2機種、計4機種を用意する。

コンパクトなミニタワーケースにGeForce RTXTM 5060 Tiを搭載し、写真・動画編集・3DCG 制作に対応するミドルレンジモデル「DAIV KM-I5G6T(Vket 推奨 PC)」は、27万5,000円(税込)より。

大型・ハイスペックなパーツも搭載可能なフルタワーケースに、GeForce RTXTM 5080 を搭載し、4K動画編集・3DCG・AI制作に対応するフラグシップモデル「DAIV FX-I7G80(Vket 推奨 PC)」は 53万5,000円(税込)より。

同社のWebサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口にて販売する。期間限定で、Vket推奨パソコン購入時に利用できる1万6,500円(税込)OFFクーポンを配布する。また、推奨パソコン販売期間中、推奨パソコンを購入者にVR Chatで使える3D データと専用壁紙をプレゼントする。