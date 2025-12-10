マウスコンピューターは12月10日、一般向けブランド「mouse」において、B760チップセット搭載で、税込8万円台から購入可能なデスクトップPCを「mouse SHシリーズ」に追加し、販売を開始した。

3機種を追加

今回追加したラインアップは3機種で、それぞれインテル Core i3 プロセッサー 14100、インテル Core i5 プロセッサー 14400、インテル Core i7 プロセッサー 14700を搭載。

同製品は幅99×奥行326×高さ290mmの省スペース設計に加え、前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、ヘッドセット端子（4極／CTIA準拠）を配置し、周辺機器との接続性を高めている。

mouse SH-I3U01

mouse SH-I3U01は、書類作成など一般用途におすすめのスリム型デスクトップパソコンで、CPUはインテル Core i3 プロセッサー 14100、グラフィックスはインテル UHD グラフィックス 730を搭載。

メモリは8GB、M.2 SSDは256GB (NVMe)で、販売価格は89,800円（税込）。

mouse SH-I5U01

mouse SH-I5U01は、事務作業やブラウジングにおすすめのスタンダードデスクトップパソコンで、CPUはインテル Core i5 プロセッサー 14400、グラフィックスはインテル UHD グラフィックス 730を搭載。

メモリは8GB、M.2 SSDは256GB (NVMe)で、販売価格は10万4,800円（税込）。

mouse SH-I7U01

mouse SH-I7U01は動画再生やオフィスアプリの使用におすすめのスリム型デスクトップパソコンで、CPUはインテル Core i7 プロセッサー 14700、グラフィックスはインテル UHD グラフィックス 770を搭載。

メモリは8GB、M.2 SSDは256GB (NVMe)で、販売価格は12万9,800円（税込）。