手ごろな価格のCopilot+PCが欲しい人にうってつけのノートパソコン

日本AMDは12月3日、技術イベント「AMD Advancing AI 2025 Japan」を開催した。同イベントの展示ブースのメインには、各社のAI PC/Gaming PCが勢ぞろいしていた。本稿では、マウスコンピューターのブースを紹介しよう。

AMD Advancing AI 2025 Japanの展示エリア。人の行き来が多いエリアにAI PC/Gaming PCのエリアがあり、AI PCが多く展示されていた 撮影：小林哲雄

AMDプロセッサ搭載のCopilot+PC3台を展示

NPUによる処理のオフロードが行えるCopilot+PCは今後のパソコンと言える一方、ローカルAIが利用できるアプリケーション、特にNPUをフルに利用するAI機能が豊富にあるという状況になっていない。本体価格も少々高いというのが難点だ。

Intel製は少々高い、Qualcommは互換性や実績に難点がある状況の中、AMDのRyzen AIを使用したパソコンは互換性、実績、価格と三拍子そろっており、現在狙い目のチョイスだろう。マウスブースでは3台のAMDプロセッサを使用したCopilot+PCを展示していた。

黄色がイメージカラーのマウスコンピューターブースでは三台のAI PCを展示中。イベントが始まったばかりの時間帯だったが関心は高めだったそうだ 撮影：小林哲雄

mouse B5-A7A01SR-A

mouse B5-A7A01SR-Aは標準構成で14万9,800円からと15万円を切りとCopilot+PCとしてはかなりリーズナブルな内容だ。BTOゆえにOS/メモリ/SSDはカスタマイズ可能だ。

エントリー系製品の扱いである一方、液晶はsRGB100%と妥協なく、さらに120Hzまで対応するためライトゲームにも向いている。「Copilot+PCは欲しいが、価格を考えるとちょっと」と躊躇している人に向いている製品だろう。

mouse B5-A7A01SR-は基本構成で15万円を切るCopilot+PCで、これはなかなかリーズナブルだ 撮影：小林哲雄

DAIV Z4-A9A01SR-B

クリエイター向けのDAIVシリーズからも2つのCopilot+PCが展示されていた。一つはDAIV Z4-A9A01SR-BでAMD Ryzen AI 9 365を使用した14インチモデル。

後日のアップグレードにも対応すべくM.2 SSDスロットを二つ持ち、このクラスとしては珍しいGigaBitイーサネットコネクタも備えていた。

DAIV Z4-A9A01SR-Bはクリエイター向けの製品。AMD Ryzen AI 9 365を使用した14インチモデルで有線イーサネットにも対応 撮影：小林哲雄

DAIV S5-A7G60SR-A

DAIV S5-A7G60SR-AはAMD Ryzen AI 7 350プロセッサに加えてGeForce RTX 5060 Laptop GPUも搭載しており、572 AI TOPSと内蔵GPUでは得られない強力な計算能力を備える。

SD Express 7.0対応のSDカードリーダーを搭載しており、15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現が可能だ。広い画面は本体のみでも画像加工に威力を発揮しそうだ。

また、180Hzのリフレッシュレートということもあり「光らないゲーミングパソコン」を求めるユーザーにも応えるだろう。

DAIV S5-A7G60SR-AはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、強力な計算能力を備える 撮影：小林哲雄

いずれの製品もコスパに優れているだけでなく、長野県飯山市にある飯山工場で組み立てされるため短納期だ。標準で3年保証があるのも見逃せない。すぐにCopilot+PCが必要な人には有力な選択肢となるだろう。