ソフトバンク、エリクソン・ジャパン、Qualcomm Technologiesの3社は、都内の5G SAの商用ネットワークで、複数の5G/5G-Advanced技術を組み合わせた低遅延通信をフィールドトライアル。高いリアルタイム性が求められるXRコンテンツのストリーミング配信をユースケースとする通信性能検証を行ったと、12月23日に発表した。

XRコンテンツのストリーミング配信のイメージ

検証の結果、L4Sをはじめとする各種5G/5G-Advanced技術を活用すると、活用しなかったときと比べて、無線区間のレイテンシー(通信の遅延時間)を約90％減らせることを確認。低遅延かつ安定した通信を継続的に行うことに成功したという。

フィールドトライアルの概要

今回は、東京都内の「5G SA」(5G Stand Alone)の商用ネットワークにおいて、以下の主な5G/5G-Advanced技術を検証したという。

L4S(Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput)

通信の遅延を低減する技術。通信ネットワークが混雑する兆候を通知するECN(Explicit Congestion Notification)ビットを活用し、送信レートをリアルタイムに制御する。混雑が深刻化する前に通信状況を調整することで、パケットの詰まりを防ぎ、安定した低遅延通信を追求している。

Configured Uplink Grant機能

モバイル端末から基地局への送信手続きを簡略化する機能。モバイル端末が事前に設定されたスケジュールや条件に従って即時のデータ送信が行える。XR(Extended Reality)などリアルタイム性が求められるアプリケーションにおいて、上り通信の遅延を抑制する。

スケジューラーによるRate Control機能

設定されたスループットを維持するため、基地局が無線リソースを動的に制御する機能。XRアプリケーションにおいて、映像の表示や操作の応答を安定化する。

ネットワークスライシング

ネットワークを仮想的に分割(スライス)することで、サービスごとに最適化された通信品質を提供する技術。低遅延・高信頼が求められるユースケースから、大容量通信を必要とする映像サービスまで、多様なニーズに対して同時かつ安定的に対応できる。

フィールドトライアルの概要

これらの技術を用いた検証のユースケースとして、今回は「高いリアルタイム性が求められるXRコンテンツのストリーミング配信」を設定。XRなどのアプリケーションでは、通信のわずかな遅延が体験品質に影響を与える場合があるため、今回のユースケースに採用したという。

具体的な構成としては、スマートグラスをスマートフォンとWi-Fiで接続し、対象の5G基地局を介してスマホを商用のモバイルネットワークに接続。スマートグラスとスマホは、インターネット上に構築したアプリケーションサーバーとの間でデータの送受信を行った。

その結果、L4Sなどの各種5G/5G-Advanced技術を活用すると、活用しなかったときと比べて、無線区間のレイテンシーを約9割減らせることを確認。さらに、ネットワークスライシングを活用することで、5G/5G-Advanced技術の適用範囲を今回のフィールドトライアルに使用した端末に限定し、低遅延が求められるXRコンテンツのストリーミング配信に最適化された通信を確立できたとしている。

検証にあたり、ソフトバンクはフィールドトライアル対象局を選定し、評価項目や評価手法を検討。都内の5G基地局を対象にした現状の通信状況の調査も行った。エリクソンは、L4Sなど各種5G/5G-Advanced技術の提供と事前検証、フィールドトライアル対象局への機能設定作業を実施。

クアルコムは、「Snapdragon AR2 Gen 1 Platform」をベースとしたスマートグラスと、最新の「Qualcomm 5G Modem-RF Platform」を含む「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」搭載スマホ、実証実験用のARアプリを提供している。