ソフトバンクは、大規模イベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」(10月開催)の会場において、5Gミリ波のFWAを活用した屋外での公衆Wi-Fi通信の実証実験に成功。多くの端末のトラフィックが集中しても安定したWi-Fi通信を提供できたと、12月9日に発表した。

実証実験の様子

今回の実証実験では、5G向けに割り当てられた28GHz帯のミリ波(29.1〜29.5GHz帯)を、FWA(Fixed Wireless Access、固定無線アクセス)のバックホール回線として利用。会期中、3日間で延べ16万人以上が来場する大規模な屋外イベント会場において、公衆Wi-Fiサービスを提供した。

その結果、スマホなどミリ波非対応の端末を含む、多数の端末のトラフィックをモバイルネットワークから公衆Wi-Fiサービスへと効率的にオフロードしながら、高速かつ安定した通信を実現できることを確認したという。

この実証実験にあたり、池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会が実証フィールドの提供で協力。富士ソフトも、設置機材として使われたミリ波CPEの提供、実施で協力している。

実証実験の構成図

ミリ波は広帯域・大容量通信が可能な一方で、直進性が高く電波が届きにくいとされる特性があることから、エリア展開が難しく、商用サービスでの利用は限られていた。一方で、災害時の通信確保や、光回線の整備が難しい地域・教育機関・公共施設などへの高速通信の提供手段としての活用が期待されている。

ソフトバンクではWi-Fiとの連携により、ミリ波に対応していないスマホなどを使っているユーザーにも高品質な通信環境を提供し、ミリ波の有用性を広く社会に展開していくことをめざしている。

実証実験の概要

今回の実証実験では、商用の5Gミリ波の基地局と、屋外設置型のFWA(Fixed Wireless Access)用の構内設置機器(CPE：Customer Premises Equipment)を用いて、屋外環境における公衆Wi-Fi通信の提供の可能性を検証した。

池袋ハロウィンコスプレフェス会場において、Wi-Fiアクセスポイントを6台設置して検証したところ、最も混雑した時間帯においても、安定した高速通信を実現。ミリ波の広帯域・大容量という特性を活用することで、多数の端末のトラフィックが集中する環境でも安定したWi-Fi通信の提供が可能なことを確認したという。なお今回のWi-Fi通信は、ソフトバンク・ワイモバイルのユーザーに加え、他の通信事業者の利用者や、訪日外国人を含む一般来場者にも提供している。

この実験では、公衆Wi-Fiサービスの実運用を想定し、チャネル帯域幅を20MHzに制限した条件下で実施したが、今後より広い帯域幅を用いることで、さらなるスループットの向上が見込まれるという。これにより、多くのスマホが同時に接続したときのトラフィックを効率的に公衆Wi-Fiサービスへオフロードすることで、モバイルネットワークの負荷軽減と全体の通信品質向上への寄与が期待されるとのこと。

なお、今回使った機材はすべて小型軽量で、光ファイバーなどのケーブルを敷設せずに短期間で設置。ミリ波の基地局の電波が届く範囲であれば設置場所も柔軟に選べるため、さまざまな屋外イベントでの活用を見込んでいる。

設置機材

ソフトバンクは、今回の実証実験の結果を踏まえ、以下のようなユースケースへの展開を検討していく。今後はミリ波FWAとWi-Fi通信の組み合わせの最適化なども含め、ミリ波のさらなる利活用に向けた検証を進めていく。

自治体・公共施設での即時対応型の通信インフラ

防災拠点や庁舎間通信網を迅速に構築して、短期間で通信エリアを展開

教育現場での高速通信

校舎などにミリ波FWAで光回線と同等の通信を提供し、災害時には避難所の大容量通信手段として活用

イベント会場やスタジアムでの快適な通信環境

Wi-Fiとの連携により、混雑時でも快適な大容量オフロード環境を実現

産業インフラの高度化