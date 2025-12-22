リコーとリコージャパンは12月22日、A3モノクロ複合機「RICOH IM 6010」「RICOH IM 4510」「RICOH IM 3510」「RICOH IM 2510」を2026年1月13日に発売することを発表した。

RICOH IM 3510（オプション装着）

「RICOH IM 6010 / 4510 / 3510 / 2510」の読み取りオプションの1パス両面ADF（両面自動読み取り）は、1分当たり両面300ページと高速な読み取りに対応可能。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業の効率化を支援する。

後処理オプションの3000枚フィニッシャーは収容可能枚数が3200枚まで向上し、さらに最大10枚までの針なし綴じに対応。インナー紙折りユニットは、最大3枚までの重ね折りにも対応し、出力業務を効率化する。

本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチックを使用したほか、低融点トナーの採用でTEC（Typical Electricity Consumption）値を低減した。さらに、環境への取り組みや環境性能を強化し、循環型社会および脱炭素社会の実現をサポートする。

グローバルなセキュリティ規格として今後求められると予想されるECDSAをはじめ、TLS1.3、TPM2.0、WPA3に対応するなど、セキュリティ機能を搭載しているという。