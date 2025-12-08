スカパーJSATホールディングスの100％子会社・スカパーJSATは、次世代通信衛星「JSAT-31」、「JSAT-32」の2機を、米スペースXのロケットで打ち上げると12月8日に発表。2027年より順次、既に契約締結済みの「Superbird-9」を含む次世代衛星3機を打ち上げていく予定だ。

スカパーJSATは、JSAT-31/32の2機の打ち上げサービス(ロケットの調達及び衛星打ち上げ輸送サービス)について、スペースXをパートナーに選定し、契約を締結。両社はこれまでにも2016年の「JCSAT-2B」や「JSAT-144C」、2019年の「JCSAT-1C」といった複数の打ち上げミッションを成功させており、スカパーJSATでは「スペースXは安定かつ高頻度な打ち上げで確かな実績を積み重ねており、信頼できるサービス事業者の1社」と選定理由を説明している。

JSAT-31とSuperbird-9はフルデジタル化した通信ペイロードを搭載し、打ち上げ後も軌道上で通信地域や伝送容量を柔軟に変更できる「フレキシブル衛星」。日本を含むアジア太平洋地域において、15年以上にわたり、多様なニーズに応える大容量かつ極めて自由度の高い衛星通信サービスを提供する予定だ。

加えてJSAT-32を導入することで、Kaバンドの通信容量を大幅に増強。現在スカパーJSATが保有する、17機の静止軌道衛星で提供してきた通信容量を倍増させられるようになる。同社では「航空機内インターネット接続や安全保障分野など、拡大するモビリティ需要に対して、より効果的かつ効率的なマルチバンドによる通信サービスを顧客に届る」としている。

なお打ち上げ時期については、JSAT-32とSuperbird-9が2027年、JSAT-31は2028年を予定。いずれも日本を含むエリアをカバーする。衛星バスは、JSAT-31がThales Alenia Space製「Space INSPIRE platform」、JSAT-32が同社製「Spacebus 4000 B2」。Superbird-9はエアバス製「OneSat」。