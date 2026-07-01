「スペースX」のニュースまとめ

2002年にPayPal創設者であるイーロン・マスク氏が設立したロケット・宇宙船の開発・打ち上げなどを行う民間宇宙輸送サービス企業である米スペースX(Space X)。主力のファルコン9が再利用が可能な低コストロケットとして知られるほか、次世代のファルコン・ヘヴィの開発も順調に進めるなど、高い技術力を背景に、宇宙を活用したさまざまなサービスを展開しようとしている同社の動向や、技術解説など、最新の情報をお届けします。