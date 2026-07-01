2002年にPayPal創設者であるイーロン・マスク氏が設立したロケット・宇宙船の開発・打ち上げなどを行う民間宇宙輸送サービス企業である米スペースX(Space X)。主力のファルコン9が再利用が可能な低コストロケットとして知られるほか、次世代のファルコン・ヘヴィの開発も順調に進めるなど、高い技術力を背景に、宇宙を活用したさまざまなサービスを展開しようとしている同社の動向や、技術解説など、最新の情報をお届けします。
H3ロケット9号機、8月10日打上げへ 台風13号次第で条件整わない可能性も
大型ブラックホールの高温ガスは30万光年先まで届く XRISMの観測で判明
H3ロケット8号機の失敗はどうすれば防げたのか? 浮かび上がるリスク管理の難しさ
諸外国のロケットの最新動向 中国の再使用ロケットとインドのベンチャーロケットの成功
最新研究から読み解く 天文学・宇宙物理学の最前線 第12回 天の川銀河にブラックホール1億7000万個？ - 大規模計算が描くその分布
無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。