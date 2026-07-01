 マイナビニュースマイナビ
tech+ Powered by マイナビニュース マイナビニュース
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
お知らせ
夏季休業期間のお問い合わせについて

「スペースX」のニュースまとめ

2002年にPayPal創設者であるイーロン・マスク氏が設立したロケット・宇宙船の開発・打ち上げなどを行う民間宇宙輸送サービス企業である米スペースX(Space X)。主力のファルコン9が再利用が可能な低コストロケットとして知られるほか、次世代のファルコン・ヘヴィの開発も順調に進めるなど、高い技術力を背景に、宇宙を活用したさまざまなサービスを展開しようとしている同社の動向や、技術解説など、最新の情報をお届けします。

「スペースX」の新着記事

新着記事をもっと見る

「スペースX」の連載記事

連載記事をもっと見る

過去の記事を探す

アクセスランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。