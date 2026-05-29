BBIXは、フェニックスコミュニケーションズとクラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)に関する協業契約を締結したと5月29日に発表。これに基づき、BBIXはフェニックスの「PXC熊本」に、OCXの接続拠点を6月1日に開設する。

協業イメージ

OCXは、ソフトバンクの子会社であるBBIXと、BBIXの子会社であるBBSakura Networksが共に提供するクラウド型ネットワークサービス。同サービスを通して、クラウドサービスやデータセンターへの高セキュリティ、低遅延かつ拡張性のあるネットワーク接続を顧客へオンデマンドに提供している。

フェニックスコミュニケーションズは、2026年3月にOCXの接続拠点を開設した「PXC広島」および「PXC高知」に続き、国内3拠点目として新たに「PXC熊本」を開設。今後、OCXを通じたさらなる全国インフラ網の構築を推進することで、グループ会社であるワイコムおよびCBBSが展開する地域ISP事業の上流ネットワークの効率化と、地域DXの促進をめざす。

BBIX、BBSakura、フェニックスの3社は今回の連携を通じて、地域へ快適なインターネット環境を提供するとともに、行政のデジタル化や地域DXの促進をより強く推進していくとのこと。