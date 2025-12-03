ヒレに鮮やかな黄色い帯。実にカッコよく、かわいらしくもある見慣れないハゼを、生物系ライターの平坂寛さんが釣り上げた。場所は沖縄県・石垣島沖の、わずかな光が届く海域「トワイライトゾーン」。母校の琉球大学で同期だった小枝圭太・同大助教に知らせると「ヤツシハゼ属の新種では？」。研究の結果、他の特徴もあり新種と判明した。

ヒレの模様が人気漫画「ドラゴンボール」のキャラクターを思い起こさせるとして、その名をヒントに「Vanderhorstia supersaiyan（バンダーホルスティア・スーパーサイヤン）」と命名。標準和名は、体から放電するように見える模様をもとに「エレキハゼ」を提唱した。

こんなに面白い姿の魚が、発見されていなかったなんて意外だ。「沖縄のトワイライトゾーンに、まだまだ未発見の未記載種や希少種が多くいる可能性が高い」と研究グループ。

同大と黒潮生物研究所で研究グループを構成。成果は日本魚類学会の英文誌「イクチオロジカルリサーチ」に先月27日に掲載された。研究は笹川平和財団オーシャンショット助成事業、日本学術振興会科学研究費助成事業（科研費）、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業の支援を受けた。