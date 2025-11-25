〈初の女性社長〉ルネサンス社長・望月 美佐緒の「『健康ソリューションカンパニー』として成長を！」

スポーツクラブの様々な使い方を提案

―― ルネサンスは今年4月にスポーツオアシスを合併し、フィットネスクラブ業界の売上高で首位になったんですね。

望月 ええ。まさに今は新たな成長フェーズへ移行する転換期だと思っています。われわれは総合型スポーツクラブのリーディングカンパニーとして、いろいろな使い方をご提案していきたいと思っているんですね。

運動はした方が良いと思っているけれども「今までまともに運動をしたことがないのに継続できるかな？」と不安に感じる方もいらっしゃいますので、そういう方はサウナやお風呂の利用だけでもいいですよと。気が向いた時だけ運動しませんか？ というスタンスが大事だと思っています。

―― スポーツクラブで運動しなくてもいい？

望月 はい。結局、普通にサウナや銭湯に行けば毎回利用料がかかりますよね。その点、ルネサンスなら、一定の月会費で本格的なサウナはもちろん、ジムやスタジオ、プールなども利用できます。だから、コストパフォーマンスの面から考えても、とてもお得だと思います。

あとはコワーキングスペースを併設している店舗もありますので、例えば、いつも同じ場所で仕事をしているとマンネリ化してきますよね。そんな時にスポーツクラブのちょっと明るいスペースで仕事をしてもらうと。ここは無料でWi-Fi（ワイファイ）が利用可能ですし、仕事で疲れたと思ったら、隙間時間を利用して汗を流すこともできます。いつもお家にいると、仕事のやる気が出ないという方にオススメですね（笑）。

―― そういう使い方もあるんですか。

望月 ですから、いきなり運動はハードルが高いという方はサウナやお風呂をご利用いただくだけでも構いませんし、特にサウナはブームですからね。

最近は女性専用のカーブスさんとか、24時間営業で筋トレのジムに特化したエニタイムフィットネスさんなど、専門店型のスポーツクラブが増えています。でも、わたしたちはプールもあれば、スタジオもある。サウナやお風呂も充実していて、コワーキングスペースもある。本当にいろいろな使い方ができる店舗になっていますので、総合型スポーツクラブの当社だからこそできる、新たな提案をしていきたいと考えています。

