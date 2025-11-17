シャープは、幕張メッセで開催される「第9回鉄道技術展2025」(会期：11月26日～29日)に初出展。列車の位置や状態を計測するシステムのほか、プラズマクラスター搭載機器や衛星通信ユーザー端末など、安全で快適な鉄道車両の運行を支援するソリューションを展示する。出展場所は幕張メッセ 東5ホール(小間番号D-26)。

第9回鉄道技術展2025 シャープブースのイメージ

主な出展内容は以下の通り。

画像解析技術を活用した車両検査ソリューション

鉄道車両の安全運行に関わる点検を、独自の画像解析技術によって省人化するソリューション。車両床下機器の状態を検査するシステムやパンタグラフすり板の摩耗量を計測するシステムを紹介する。鉄道の保守管理業務における人手不足などの課題の解決に寄与するねらいがある。

車両検査ソリューションのイメージ

RFID機器システム

無線周波数を利用して電子タグの情報を非接触で読み書きできる自動認識技術「RFID」を活用し、車両や駅などに取り付けた電子タグから列車の位置や状態を把握するシステム。ホームドアの開閉支援や、車庫への出入管理、運行支援、さらにはコンテナの運送管理など、さまざまな場面で活用できるとしている。

プラズマクラスター搭載機器

鉄道車両用のプラズマクラスターイオン発生機に加え、待合室などでの利用に適したプラズマクラスター加湿空気清浄機を出展。空気浄化に有効な高濃度のイオン空間を創出するなど、快適な空気環境への追求をアピールする。

LEO(地球低軌道)衛星通信ユーザー端末

スマートフォンの開発で培った通信技術、小型・軽量化技術を活用し、開発を進めている衛星通信端末。コンパクトなサイズで、さまざまな車両や工事現場へ手軽に設置できるほか、走行中の列車でも安定した高速通信が可能。山間部などにある線路上や、トンネル工事現場における通信環境の改善に寄与するという。