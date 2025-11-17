OpenAIと協力して建設業での生成AI活用を推進

大成建設は11月17日、OpenAIと連携してOpenAIの法人向け生成AIサービス「ChatGPT Enterprise」を活用した人財育成と業務改革の全社プロジェクトを開始したことを発表した。

同プロジェクトは、建設業界として生成AIを使いこなせる人財を育成し、業務変革を通じて生産性の向上を図ることを目的とした、もので、すでに2025年4月より250名を対象に育成プログラムは進められており、2025年8月からは1000名体制へと拡大したという。

生成AIを相棒として活用へ

実践型育成プログラムとして、基礎から応用まで体系的に学べる研修を実施することで、同社の社員が日常業務の中でAIを自然に使い、活用できるスキルを習得することを目指しているとするほか、OpenAI Japanと連携する形で集合研修やワークショップ、事例発表会などの伴走支援を受けることで、社員が自らの業務に合わせた形で業務に即した指示やデータを組み込み、各自が業務専用のAIをノーコードで作成できる機能「カスタムGPT」を構築し、生成AIを自身の“相棒”として活用できるようにしていく取り組みが進められているとする。

また、導入からの3か月ほどで、受講者へのアンケートによる満足度調査では5点満点中4.20、活動意欲は4.51を獲得したとするほか、1人あたり週平均で5.48時間の業務削減を実現。一部の社員からは特定の業務で7～8割の時間削減を実感しているといった声もでているとのことで、設計・施工や営業支援などさまざまな分野で、抜本的な業務改革につながる事例が多数生まれていることを実感しているとする。

活用対象者を全社員に拡大予定

なお、今後は対象者を段階的に拡大し、生成AIを使いこなせる人財を全社的に育成することで、業務変革を推進し、生産性向上を通じて人的資本経営の基盤強化を図っていくとしており、まずは現状の1000名規模の育成を基盤に、ChatGPT Enterpriseを順次全社員へ展開していくことを目指すとするほか、並行して各部門で導入・定着を支援するAIリーダーの育成も推進していくことで、業務変革を持続的に推進する「AI活用文化」の定着を目指すとしている。