大日本印刷(DNP)は、クレジットカードなどの金属を含むICカードのプラスチックを再資源化する技術を、パートナー企業と共同開発したと11月11日に発表。「DNPサーキュラーエコノミー実装支援サービス」の一部として、幕張メッセで開催される「第5回サステナブル マテリアル展」(会期：11月12〜14日)に出展する。

DNP、捨てられていたICカードをリサイクル 金属除去し再生プラへ

ICカードは、ICチップやアンテナなどの金属部品とプラスチックを組み合わせて作られている。金属とプラスチックは溶ける温度が異なるため、熱で溶かして再資源化する“マテリアルリサイクル”の手法では異素材の溶融や分離が難しい。このため従来は、不要になったICカードの多くは廃棄されてきた。

ICカードの国内製造でトップシェアを持つDNPはこうした課題に対し、異素材で構成されるプラスチックをマテリアルリサイクルで再資源化し、成形する技術をパートナー企業と共同開発。粉砕工程とフィルター工程を組み合わせることで金属部分を効率的に除去し、再生プラスチックとして再資源化できるようにした。

個人情報が記載・登録されているICカードであっても、回収の段階で細かく裁断して情報を読み取れなくなる回収ボックスを用いることで、ICカードの安全な回収プロセスを設計したという。

DNPによる実証実験では、再資源化したプラスチックを使ってゴルフティーやプランターといったリサイクル製品を作成。今後はラインナップを拡大し、異素材で構成されるプラスチック製品のリサイクルに取り組む企業を支援するとしている。

DNPは今回開発した技術を軸に、ICカードの安全な回収・再資源化・プロダクト製造のプロセス(特許出願中)を提供し、カード会社などのプラスチックの資源循環を支援。長期的には、再資源化したプラスチックのICカードへの水平リサイクルをめざす。