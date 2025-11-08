BNPパリバ証券チーフエコノミスト・河野龍太郎が日本の現状を読み解く「今の株高と企業の好調は、家計の犠牲の上に成り立っている」

マクロ経済でいうと、日本経済は完全雇用に近いが、政策金利0.5％、インフレ率3％程度で、実質金利は極めて低く円安を招きやすい。輸入物価高が原因でも、国内インフレに転じやすい状況だ。

これまで自民党は少数与党にあって、野党の意見を容れて拡張財政を進めてきたが、インフレを引き起こす要因となる。物価高対策はターゲットを絞らなければ新たなインフレを招き、有権者の怒りは収まらない。

インフレで、家計から企業への所得移転と共に、政府にも移転する「インフレタックス」が始まっている。金利上昇、賃金上昇がインフレ上昇に追いつかず、企業は賃金上昇を超えて値上げをし、業績がいい。また、円安は家計への悪影響だが、輸出企業の海外利益を膨らませる。言い換えれば、家計が犠牲になる形で企業業績は好調を維持し、株高が起きているのだ。

株価は企業業績だけでは決まらず、低金利も株高の要因だ。日本経済がいいから株価が高いのではなく、家計が犠牲になり、企業業績がいいために株価が高いという状況で、一般の人々からすると「不況下の株高」に見えるだろう。

財政も、インフレで公的債務のGDP（国内総生産）比は改善している。完全雇用で拡張財政を続けているから高インフレが続くわけで、誰が苦しむかというと所得や資産の少ない人々だ。

「インフレタックス」が始まっているが、日銀はゆっくりとしか利上げしていない。心配は長期金利の急騰だが、日銀が大量の国債購入で今も抑え込んでいる状況だ。

日銀はバランスシートの圧縮を始めているが、国債購入を続けていることに変わりはない。長期金利が急騰すると経済、物価の安定が大きく損なわれるため、日銀や財務省が配慮しているのだ。

政治情勢から、利上げはすぐには難しい状況だが、利上げが中断されたままでは、円安やインフレが進む。先の衆院選、参院選での自民の苦戦は、物価高に苦しむ有権者の怒りの結果だ。円安進展を恐れ、日銀が年内にも利上げをする流れになるのではないか。

苦境の打開には、企業の賃上げが「一丁目一番地」だ。ただ、日本は消費税引き上げの際などに、低所得世帯、子育て世帯に冷たく、恩恵は及ばなかった。本来は、増税時にこれらの世帯に「給付付き税額控除」の形で社会保険料負担などを和らげることが必要だったが、全くやってこなかった。

日本の社会保障制度は、1990年代のデジタル革命、グローバリゼーションが始まる前の古いシステムだ。中間的な賃金の仕事が失われ、低い賃金の仕事に流れた結果、さらに賃金が下がる状況になった時、制度をアップグレードしなければならなかった。

地方の衰退を考える時に、例えばこの30年間の成長分野は介護分野だが、人手は不足しても、財政的な要請で賃金を抑えてきた。介護職の賃金を上げ、働きがいのある仕事に変えないといけない。

また、社会が複雑化する中で地方公務員の仕事が増えているが、増えたのは非正規の地方公務員ばかりで、正規化も極めて重要だ。